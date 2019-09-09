Королева Британии запретила Brexit без соглашения с ЕС

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского Союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет заключено соглашение с Брюсселем.

Об этом сообщает SkyNews.

Кроме того, спикер парламента Британии Джон Берков заявил, что уйдет в отставку в день Brexit.

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Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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