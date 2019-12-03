Королева вареников из Польши побила собственный рекорд: лепит 1066 вареников в час

Беата Ясек почти вдвое превзошла предыдущий свой результат и попала в Книгу рекордов Гинесса

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Королева вареников – именно так называют полячку Беату Ясек, которая лепит вареники быстрее всех в мире. За это мастерица даже получила сертификат от Книги рекордов Гиннеса.

Кружочки из теста улетают из ее рук каждую секунду. Ни один человек на планете не готовит вареники быстрее, чем она. За час руки мастерицы создают 1066 вареников. То есть, на один тратит менее 3 с половиной секунд.

"Очень важно – какое тесто, также многое зависит от начинки. Если люди голодные – их надо приготовить очень быстро", – говорит Беата Ясек, кулинарка из Кракова.

Лепить вареники Беату когда-то научила бабушка. Ее любимые – традиционные с капустой. Но готовит на все вкусы. Соленые с мясом, сыром, шпинатом и лососем. Или сладкие: с вишнями и черникой. Попробовать ее кулинарные шедевры приезжают отовсюду. Беата ежедневно утоляет голод гостей Кракова и вручную лепит для них по две с половиной тысячи вареников.

"Ну очень вкусные, замечательная текстура. А этот вкус сыра... Лук карамелизированный – такой сладкий", – делится впечатлениями Мелани Ривера, туристка из США.

Сама же кулинарка говорит – главное постоянная практика и хорошие люди в ее жизни, которые вдохновляют:

"Все время надо тренироваться, в любой профессии. Нельзя опускать руки, надо набираться опыта и встречать в жизни прекрасных людей. Это самое главное, потому что тогда можно побить множество рекордов".

Предыдущий рекорд Беаты составлял – 756 вареников в час, в сентябре этого года женщина превзошла сама себя.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Египте организовали самый длинный рамаданный стол. Длинна стола составила больше трех километров и занесена в Книгу рекордов Гиннесса

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