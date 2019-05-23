Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики

Спецоперация была проведена на прошлой неделе

Фото: twitter.com/kon_marine.

Нидерландский военный корабль "Гронинген" перехватил более 1 600 килограммов кокаина на Карибах.

Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики вместе с береговой охраной США, написала в своем Twitter министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд.

"Гронинген перехватил крупную партию наркотиков 16 мая. США было передано более 1 600 кг кокаина с арестованным экипажем", – говорится в сообщении.

Также говорится о том, что такой "улов" был успешным благодаря многоцелевому вертолету NH90.

Спецоперация была проведена на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас. Ее деталей также не разглашают, расследование относительно незаконного оборота наркотиков продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

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