Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики

23 мая, 03:01

Спецоперация была проведена на прошлой неделе

Фото: twitter.com/kon_marine
Фото: twitter.com/kon_marine.

Нидерландский военный корабль "Гронинген" перехватил более 1 600 килограммов кокаина на Карибах.

Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики вместе с береговой охраной США, написала в своем Twitter министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд.

"Гронинген перехватил крупную партию наркотиков 16 мая. США было передано более 1 600 кг кокаина с арестованным экипажем", – говорится в сообщении.

Также говорится о том, что такой "улов" был успешным благодаря многоцелевому вертолету NH90.

Спецоперация была проведена на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас. Ее деталей также не разглашают, расследование относительно незаконного оборота наркотиков продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Нидерланды, корабль, кокаин

Вы сейчас просматриваете новость " Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавали кокаин: в Одессе задержали банду наркодилеров

17 мая, 13:35

Преступники сбывали наркотики в разных регионах Украины

В Бразилии нашли в манго больше тонны кокаина

15 мая, 16:40

Партию наркотиков собирались отправить в Европу

Спецслужбы в Житомире перекрыли международный канал поставки кокаина из Евросоюза

15 мая, 15:17

По ценам "черного рынка" изъятая партия может стоить более миллиона гривен

В торговом порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина

7 мая, 17:29

Наркодилеры мешали кокаин из Колумбии в ведрах с лакокрасочными изделиями

В Нидерландах среди бананов обнаружили 1,6 тонны кокаина

28 апреля, 21:07

Партия была найдена в порту Роттердама

В Киеве будут судить иностранца за контрабанду кокаина

26 апреля, 11:01

Преступник прятал наркотики под обивкой заднего сиденья автомобиля

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

10 удивительных правил французских мам

Как желатин спасает наши суставы

Жена полузащитника Барселоны 30 раз отказывала игроку в свидании

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Инна Михайлова: мне нравится в нем абсолютно все

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Велосипедистка дня: колумбийская модель и актриса Ширли Гомес

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Швейные машинки, которые могут вас озолотить

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Назван самый полезный суп

10 звездных родителей с психическими расстройствами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь