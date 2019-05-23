Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики
Спецоперация была проведена на прошлой неделе
Нидерландский военный корабль "Гронинген" перехватил более 1 600 килограммов кокаина на Карибах.
Королевский флот Нидерландов охотился на наркотики вместе с береговой охраной США, написала в своем Twitter министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд.
"Гронинген перехватил крупную партию наркотиков 16 мая. США было передано более 1 600 кг кокаина с арестованным экипажем", – говорится в сообщении.
Также говорится о том, что такой "улов" был успешным благодаря многоцелевому вертолету NH90.
Спецоперация была проведена на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас. Ее деталей также не разглашают, расследование относительно незаконного оборота наркотиков продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины
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