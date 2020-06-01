Коронавирус косит норок на пушных фермах в Нидерландах: что произошло

Коронавирус выявлен еще на трех норковых фермах в Нидерландах. Об этом заявила вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.
Инфекция выявлена в ходе проверок, проводимых на всех норковых фермах. Всего коронавирус был выявлен у норок в общей сложности на шести фермах. Все они располагаются в провинции Северный Брабант в Нидерландах.
Сейчас специалисты изучают как вирус может передаваться между животными, а также от норок человеку. В качестве ответных мер власти запретили транспортировку животных, подстилки и навоза. Риск передачи коронавируса от норок к человеку является ничтожным. Но ранее на одной из ферм был зафиксирован случай возможного заражения человека от норки.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 46,5 тыс. человек, зарегистрировано 5,9 тыс. летальных исходов.
Ранее нидерландские ученые заявили, что коронавирус может передаваться человеку от норок.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк