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Коронавирус косит норок на пушных фермах в Нидерландах: что произошло

1 июня, 23:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На одной из ферм был зафиксирован случай возможного заражения человека коронавирусом от животного

Коронавирус выявлен еще на трех норковых фермах в Нидерландах. Об этом заявила вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

Инфекция выявлена в ходе проверок, проводимых на всех норковых фермах. Всего коронавирус был выявлен у норок в общей сложности на шести фермах. Все они располагаются в провинции Северный Брабант в Нидерландах.

Сейчас специалисты изучают как вирус может передаваться между животными, а также от норок человеку. В качестве ответных мер власти запретили транспортировку животных, подстилки и навоза. Риск передачи коронавируса от норок к человеку является ничтожным. Но ранее на одной из ферм был зафиксирован случай возможного заражения человека от норки.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 46,5 тыс. человек, зарегистрировано 5,9 тыс. летальных исходов.

Ранее нидерландские ученые заявили, что коронавирус может передаваться человеку от норок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Нидерланды ферма заражение коронавирус норка

Источник: ТАСС

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