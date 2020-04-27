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В Нидерландах коронавирусом заразились норки на пушных фермах

27 апреля, 01:43

Елена Вус

У животных наблюдались проблемы с дыханием и пищеварением

Медики Нидерландов, где проститутки стали безработными из-за коронавируса, изучают обстоятельства заражения COVID-19 норок, которых разводят на специализированных фермах.

Об этом сообщает NOS.

"Двое селекционеров норки в Северном Брабанте диагностировали коронавирус у нескольких животных", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, у норок наблюдались проблемы с дыханием и пищеварением.

Министерство сельского хозяйства Нидерландов предполагает, что животные могли заразиться коронавирусом от человека. Ведь у нескольких работников ферм были обнаружены симптомы болезни.

Пока выясняются обстоятельства заражения и в целях предотвращения распространения коронавируса, норок запретили вывозить с ферм (всего на них содержатся 20 500 животных). Также проверяют соседние фермы.

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Как сообщалось, власти Нидерландов объявили об ослаблении карантина после 28 апреля. В частности, с 11 мая откроются детсады и начальные школы.

При этом большинство введенных в стране ограничений с целью противодействия распространению коронавируса продлили до 20 мая. До 1 сентября отменены все массовые мероприятия.

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Ранее в Нидерландах коронавирус обнаружили в сточных водах.

Такжестало известно, что Ученые в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Исследователи заявили, что открыли это антитело в лаборатории после исследования подобных Covid-19 вирусных инфекций. Открытие может стать первым шагом для появления лекарства от COVID-19. Исследователи подчеркнули, что антитело должно быть протестировано на человеке, а исследование может затянуться на месяцы, поэтому они должны получить одобрение других ученых в области биологии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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