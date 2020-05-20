Нидерландские ученые заявили, что коронавирус может передаваться человеку от норок

Ранее в Нидерландах коронавирус был обнаружен у трех кошек и собаки

Ученые не исключают, что коронавирус может передаваться человеку от норок. Об этом сообщила вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен, – сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Ранее на нескольких фермах в Нидерландах у норок был выявлен коронавирус, после чего министерство инициировало исследование с привлечением специалистов. По словам министра, это продолжающееся в настоящее время исследование свидетельствует о том, что, "возможно, что один из работников фермы заразился коронавирусом от норок". При подтверждении это будет первый в Нидерландах случай передачи инфекции человеку от животного.

"Эти новые результаты исследования оказывают серьезное влияние на владельцев ферм, их семей и работников, а также на местные сообщества. Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и принимаем все необходимые меры", – заявила политик. На фермах запрещены посетители, а всем работникам рекомендуется использовать средства защиты.

Схаутен добавила, что исследования проводятся на других фермах, например, там, где осуществляется разведение свиней. У этих животных коронавирус выявлен не был. "Но мы хотим продолжить изучение передачи заболевания между животными и людьми", — сказала она.

Ранее в Нидерландах коронавирус был обнаружен у трех кошек и собаки, однако во всех случаях речь, скорее всего, шла о передачи вируса от человека животному.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за карантина ввели услугу погребения.

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