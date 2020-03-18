Коронавирус – не повод забывать: в МИД Германии сделали жесткое заявление о Крыме

В то время как президент России Владимир Путин решил посетить оккупированный Крым посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что распространение коронавируса в мире не является поводом забывать, что оккупированный Россией полуостров является территорией Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
"Даже если наше внимание сейчас приковано к последствиям COVID-19, мы никогда не забудем: Крым – это Украина! Мы и в дальнейшем вместе с нашими украинскими друзьями и международными партнерами выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнула Фельдгузен.
Ранее мы писали, что в России пытаются использовать распространение коронавируса, чтобы добиться от западных стран снятия санкций без выполнения Москвой каких-либо условий.
Как известно, в феврале-марте 2014 года Россия под видом "зеленых человечков" ввела в Крым войска, которые обеспечили проведение 16 марта 2014 года так называемого "референдума", который послужил формальным поводом для оккупации Россией Крыма.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Первые санкции Запада были введены против России из-за оккупации Крыма. США и ЕС неоднократно заявляли, что санкции будут сняты только после возвращения полуострова Украине.
Отметим, Россия неоднократно проводила военные учения в Крыму.
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