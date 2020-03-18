Коронавирус – не повод забывать: в МИД Германии сделали жесткое заявление о Крыме

В то время как президент России Владимир Путин решил посетить оккупированный Крым посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что распространение коронавируса в мире не является поводом забывать, что оккупированный Россией полуостров является территорией Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Даже если наше внимание сейчас приковано к последствиям COVID-19, мы никогда не забудем: Крым – это Украина! Мы и в дальнейшем вместе с нашими украинскими друзьями и международными партнерами выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнула Фельдгузен.

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Ранее мы писали, что в России пытаются использовать распространение коронавируса, чтобы добиться от западных стран снятия санкций без выполнения Москвой каких-либо условий.

Как известно, в феврале-марте 2014 года Россия под видом "зеленых человечков" ввела в Крым войска, которые обеспечили проведение 16 марта 2014 года так называемого "референдума", который послужил формальным поводом для оккупации Россией Крыма.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Первые санкции Запада были введены против России из-за оккупации Крыма. США и ЕС неоднократно заявляли, что санкции будут сняты только после возвращения полуострова Украине.

Отметим, Россия неоднократно проводила военные учения в Крыму.

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