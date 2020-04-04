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Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

4 апреля, 15:49

Денис Беспалов

Новый коронавирус мутирует довольно быстро

У вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, большая способность к мутациям. На это указывает то, что, очевидно, есть подтвержденные случаи повторного заражения уже переболевших людей. Это усложняет создание вакцины против него. Об этом в интервью "Радио свобода" рассказала чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова.

"К сожалению, в отношении вакцины это (способность вируса к мутациям) действительно плохая новость. Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным", - сказала она.

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При этом Соня Пекова допускает, что коронавирус мог быть создан искусственно.

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"Он ведет себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус её вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать: если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа, когда понос – другой тип вируса, когда сыпь – мы ищем герпесвирусы. Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни", - сказала она, добавив, что этот вирус, "благодаря его большой мутагенности, боюсь, останется с нами надолго".

Ранее ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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