Американские ученые рассказали, когда будет готова вакцина от COVID-19

В США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 могут разработать уже к весне 2021 года. Об этом на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Это займет три месяца, то есть до середины лета, и легко может занять больше", – сказал Фаучи.

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На данный момент, по словам ученого, американские вакцины находятся в первой фазе тестирования. Он добавил, что препаратам необходимо пройти проверку безопасности, ведь надо быть уверенным, что она не навредит пациентам.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке начали тестировать разработанное американскими учеными лекарство от коронавируса. Этот препарат – сочетание антибиотика и лекарства против малярии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил большую надежду, что лекарство подействует.

Также сообщалось, что британские фармацевты набрали более 20 тысяч добровольцев, которые согласились заразиться вирусами, похожими на COVID-19, чтобы помочь разработать вакцину.

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