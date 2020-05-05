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Коронавирус появился в Европе в конце 2019 года: опубликованы подтверждения

5 мая, 14:32

Денис Беспалов

27 декабря мужчина был помещен в больницу с симптомами, которые впоследствии стали известны как основные симптомы коронавируса

Американские власти обвиняют Китай в том, что он долго скрывал информацию о вспышке COVID-19, тем временем новые данные французских врачей свидетельствуют о том, что коронавирус появился в Европе еще в 2019 году, а не в январе 2020, как это считалось ранее, сообщает BBC.

Так, доктор Ив Коэн, глава отделения неотложной медицинской помощи в больницах Авицен и Жан-Вердье под Парижем, сообщил, что у его пациента, у которого 27 декабря была диагностирована пневмония, был коронавирус.

Доктор сообщил, что мазок, взятый в то время, был недавно протестирован и дал положительный результат на COVID-19.

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27 декабря мужчина был помещен в больницу с симптомами, которые впоследствии стали известны как основные симптомы коронавируса, включая сухой кашель, жар и проблемы с дыханием.

Это произошло за четыре дня до того, как Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии неизвестного происхождения, обнаруженной в китайском городе Ухань.

Пациент, Амируш Хаммар, который с тех пор полностью выздоровел, сказал, что он понятия не имел, где заразился вирусом, поскольку не был в каких-либо зараженных районах.

По мнению врача, пациент должен был заразиться в период с 14 по 22 декабря, так как симптомы коронавируса появляются на 5-й – 14-й день.

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Доктор Коэн сказал, что двое детей пациента тоже заболели, но у его жены не было никаких симптомов. Но доктор Коэн отметил, что жена пациента работала в супермаркете недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.

Жена пациента сказала, что "часто клиенты приезжают прямо из аэропорта, все еще неся свои чемоданы".

Раньше считали, что первый случай передачи коронавируса от человека к человеку в Европе произошел в Германии, где мужчина заразился от больных коллег из Китая, находившихся в Германии в период с 19 по 22 января.

Комментируя появившуюся информацию, в ВОЗ заявили, что допускают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года, передает Reuters.

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"Вполне возможно, что есть более ранние случаи", – сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер и призвал другие страны проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 600 106 случаев заражения COVID-19, умерли 251 898 человек, выздоровели – 1 173 147.

Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся ко второй волне коронавируса.

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