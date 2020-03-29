Коронавирус уже забрал жизни около 400 немцев

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 54 тысячи, достигнув 54 212. Такие данные привело агентство ДПА со ссылкой на собственный анализ информации, поступившей от министерств здравоохранения федеральных земель ФРГ.

От последствий заражения непосредственно в Германии скончались 397 немцев, еще несколько умерли за границей: двое — в Египте, один — на Кипре и еще один — в Греции на Крите. Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ остается земля Северный Рейн — Вестфалия, где по состоянию на вечер субботы заразились 12 744 человека. Затем следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (11 862 и 10 819 случаев соответственно).

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В настоящее время Германия занимает в Европе третье место после Италии и Испании по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В рамках мер по сдерживанию эпидемии федеральное правительство ограничило право граждан на поездки, закрыло школы и некритические для инфраструктуры предприятия, а также запретило публичные собрания.

Добавим, что власти Германии готовы национализировать компании, пострадавшие от коронавируса.

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