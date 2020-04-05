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Коронавирус в Бельгии: выписанных из больниц за сутки впервые больше, чем поступивших

5 апреля, 15:44

Татьяна Очеретяна

Всего за последние сутки в стране заразились 1260 человек

В Бельгии число выписанных за сутки из больниц выздоровевших от коронавируса пациентов превысило количество вновь поступивших. Позитивную статистику обнародовали представители антикризисного центра и Минздрава Бельгии на ежедневной пресс-конференции.

Так, за последние сутки, 4 апреля, госпитализировали 499 человек, а выписали 504. Вместе с тем сообщено о 164 новых случаях летального исхода. Теперь общее количество смертей от COVID-19 с начала эпидемии в стране достигло 1447.

Также за последние сутки подтверждены 1260 новых случаев заражения, и общее число инфицированных по стране достигло 19 691.

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По данным на воскресенье, 5 апреля, госпитализированы 5735 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 1261 пациент. Всего с 15 марта из бельгийских больниц выписан 3751 пациент, лечившийся от COVID-19.

В тренде
Коронавирус в Бельгии: выписанных из больниц за сутки впервые больше, чем поступивших

Напомним, ранее Национальный совет безопасности Бельгии принял решение ввести строгую изоляцию людей до 5 апреля из-за коронавируса.

Кроме того, в Брюсселе и других городах Бельгии ровно в 20:00 18 марта раздались аплодисменты из открытых окон домов и с балконов – так бельгийцы в изоляции из-за коронавируса благодарили медицинский персонал, который борется с опасной пандемией.

А тем временем в Украине ужесточили карантинные мероприятия:

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Бельгия заражение коронавирус

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