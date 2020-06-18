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Коронавирус в Европе: Меркель сделала неутешительный вывод о ЕС

18 июня, 15:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Последствия пандемии, по ее словам, показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности

Пандемия COVID-19, угрозу которой изначально недооценили, представляет собой самую большую проблему, с которой Евросоюз столкнулся в своей истории. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

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"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект… Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", – сказала она.

Последствия пандемии, по ее словам, также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе. Поскольку авторитарные страны использовали кризис в своих интересах.

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"Они хотят подорвать верховенство закона. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права людей", – сказала Меркель.

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В частности, распространение дезинформации представляло собой глобальную проблему для Европы.

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"Это то, чему мы должны противостоять, и не только здесь", – сказал Меркель.

Меркель также сказала, что отношения ЕС с Китаем будут ключевым вопросом. Канцлер сказала, что выступает за "открытый диалог", в котором Европа должна говорить одним голосом, в частности, по вопросу о Гонконге.

Как известно, с 1 июля Германия начинает председательствовать в Совете Европейского Союза.

Ранее Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

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ЕС Ангела Меркель коронавирус пандемия

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