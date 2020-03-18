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Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

18 марта, 21:29

Елена Вус

Официальный Берлин делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия, отметила Меркель

Никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности со времени окончания Второй мировой войны, как нынешняя пандемия.

Об этом говорится в первом за время вспышки заболевания телеобращении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее "успокоила" немцев, к согражданам, текст которого в среду обнародовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании – все это подвергается испытаниям, как никогда прежде. Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут ее как свою", – считает канцлер.

Меркель призвала немцев к дисциплине в борьбе с вирусом.

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"Со времени объединения Германии – нет – со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", – утверждает канцлер.

Меркель заверила, что "правительство ФРГ делает все, чтобы снизить экономические последствия и, прежде всего, сохранить рабочие места", чтобы "помочь предпринимателям и работникам выдержать это тяжелое испытание".

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По словам Меркель, "снабжение продуктами питания в любое время гарантировано, и даже если иногда полки магазинов пусты, то они затем будут заполнены". Канцлер снова заявила, что "пополнение запасов впрок бессмысленно и в конечном итоге является проявлением отсутствия солидарности", – отметила она.

Напомним, что до ФРГ коронавирус добрался еще 28 января – несмотря на то что заразившегося жителя Баварии изолировали, инфекция продолжила распространяться по стране.

По состоянию на сегодняшний день в Германии новым коронавирусом заразились более 10 тыс. человек. В стране отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные, культурные, развлекательные учреждения, школы и детсады. Закрыты границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. В то же время пока в Германии не введен комендантский час, как в некоторых других странах ЕС.

О том, как в Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса, смотрите в видеоролике:

Видео: Reuters

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Германия Ангела Меркель коронавирус пандемия ФРГ вторая мировая война обращение COVID-19

Источник: ТАСС

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