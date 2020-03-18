Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности со времени окончания Второй мировой войны, как нынешняя пандемия.

Об этом говорится в первом за время вспышки заболевания телеобращении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее "успокоила" немцев, к согражданам, текст которого в среду обнародовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании – все это подвергается испытаниям, как никогда прежде. Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут ее как свою", – считает канцлер.

Меркель призвала немцев к дисциплине в борьбе с вирусом.

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"Со времени объединения Германии – нет – со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", – утверждает канцлер.

Меркель заверила, что "правительство ФРГ делает все, чтобы снизить экономические последствия и, прежде всего, сохранить рабочие места", чтобы "помочь предпринимателям и работникам выдержать это тяжелое испытание".

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По словам Меркель, "снабжение продуктами питания в любое время гарантировано, и даже если иногда полки магазинов пусты, то они затем будут заполнены". Канцлер снова заявила, что "пополнение запасов впрок бессмысленно и в конечном итоге является проявлением отсутствия солидарности", – отметила она.

Напомним, что до ФРГ коронавирус добрался еще 28 января – несмотря на то что заразившегося жителя Баварии изолировали, инфекция продолжила распространяться по стране.

По состоянию на сегодняшний день в Германии новым коронавирусом заразились более 10 тыс. человек. В стране отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные, культурные, развлекательные учреждения, школы и детсады. Закрыты границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. В то же время пока в Германии не введен комендантский час, как в некоторых других странах ЕС.

О том, как в Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса, смотрите в видеоролике:

Видео: Reuters

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