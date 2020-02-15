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Коронавирус в Европе: врачи зафиксировали первую смерть

15 февраля, 13:37

Во Франции умер турист из Китая

Фото: REUTERS/Aly Song

Фото: REUTERS/Aly Song

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса – во Франции умер турист из Китая, и этот случай стал первым летальным исходом болезни за пределами Азии. Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньез Бузен, сообщает BFM TV.

По ее словам, речь идет о 80-летнем мужчине, который 16 января приехал из провинции Хубэй. 25 января он был госпитализирован с симптомами нового коронавируса.

"Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии", – сказала министр.

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Бузен добавила, что вместе с китайским туристом была госпитализирована и его дочь, у которой также обнаружили коронавирус. Сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений, и вскоре женщина будет выписана.

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Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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