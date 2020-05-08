Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Коронавирус в Италии унес жизни более 30 тысяч человек

8 мая, 20:30

Елена Кузьмич

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в стране достигло 217 185 человек

Число жертв новой пневмонии в Италии, где ранее создали вакцину, которая может уничтожить коронавирус, превысило 30 тысяч человек. Об этом заявили в департаменте гражданской защиты. За последние сутки от последствий коронавируса умерли 243 человека, общее число летальных исходов — 30 201.

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились. А за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тыс. — в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов, которые болеют последствиями заражения коронавирусом.

В тренде
Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Реклама

Напомним, что ранее украинским врачам, помогавшим в Италии, вручили награды МВД. Ранее мы писали о том, что украинские медики вернулись из Италии в Украину 23 апреля 2020 года. 20 украинцев провели там три недели, помогая итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. После возвращения украинские медицинские работники отправились на двухнедельную обсервацию.

Видео: YouTube/FT_UA

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 8 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 8 маяЕвросоюз
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фотоFun
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в ЕвропуПолитика
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...