Коронавирус в Италии унес жизни более 30 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в стране достигло 217 185 человек

Число жертв новой пневмонии в Италии, где ранее создали вакцину, которая может уничтожить коронавирус, превысило 30 тысяч человек. Об этом заявили в департаменте гражданской защиты. За последние сутки от последствий коронавируса умерли 243 человека, общее число летальных исходов — 30 201.

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились. А за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тыс. — в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов, которые болеют последствиями заражения коронавирусом.

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Напомним, что ранее украинским врачам, помогавшим в Италии, вручили награды МВД. Ранее мы писали о том, что украинские медики вернулись из Италии в Украину 23 апреля 2020 года. 20 украинцев провели там три недели, помогая итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. После возвращения украинские медицинские работники отправились на двухнедельную обсервацию.

Видео: YouTube/FT_UA

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