В Италии создали вакцину, которая убивает коронавирус – Daily Mail

Масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года

В то время, как в Израиле создали пассивную вакцину против коронавируса, итальянские исследователи из Takis Biotech утверждают, что разработали "первую в мире вакцину", которая убивает коронавирус, в настоящее время они планируют начать испытания на людях. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела, созданные на тестируемых мышах, были способны остановить заражение клеток человека коронавирусом.

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"Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", – заявил исполнительный директор Takis Луиджи Аурисиккио.

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Масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в стране создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины.

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