Коронавирус в Италии забрал жизни почти 20 человек

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17. А количество инфицированных новой пневмонией увеличилось до 650 человек. Об этом информирует глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Новые жизни коронавирус забрал в области Ломбардия. Власти сообщили о трех новых жертвах – все они люди старше 80 лет. Но при этом, как утверждают власти, растет число выздоровевших.

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Заметим, что местная вспышка коронавируса началась в области Ломбардия в районе города Лоди, расположенном под Миланом, еще 21 февраля. Затем случаи заражения новой пневмонией были выявлены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших опасной болезнью. Также об отдельных случаях известно в 12 областях. Сейчас 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, например, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Также ряд компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы дома.

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Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел подтвердили заражение украинки в Италии коронавирусом. Сейчас она находится в одной из больниц Неаполя.

Добавим, что в самой Италии паники из-за коронавируса нет. Местные жители спокойно ходят на работу.

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