Коронавирус в Италии: количество зараженных растет, власть жалуется на фейки

Итальянские власти призвали СМИ не искажать реальную информацию о болезни в стране

Жертвами нового коронавируса в Италии стали уже 14 человек, количество инфицированных выросло до 528 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской защиты страны Анджело Боррелли, передает ANSA.

"528 человек дали положительный результат анализа на коронавирус. Погибло 14 человек", - сказал Анджело Боррелли.

Он добавил, что "мы ждем результатов исследования Высшего института здравоохранения".

Чиновник также сообщил, что в Ломбардии вылечились 37 человек.

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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, в свою очередь, заявил, что за рубежом распространилось представление о том, что вирусом охвачена вся Италия. Но, по его словам, в стране лишь 0,1% муниципалитетов затронуты эпидемией коронавируса, находящиеся на карантине люди составляют 0,089% от общей численности населения, а итальянская территория в изоляции составляет 0,01%.

Луиджи Ди Майо призвал СМИ не искажать реальную информацию о болезни в стране и выразил надежду, что государства, которые закрыли авиаполеты в Италии, пересмотрят свое решение.

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"На днях мы имели дело с огромным количеством фейковой и некорректной информации относительно тех, что заразились, которая наносит колоссальный вред экономке страны (секторам туризма и бизнеса) и негативно влияет на репутацию нашего научного сообщества. Ситуация дошла до того, что мы вынуждены говорить уже не столько об эпидемии, сколько о инфодемии", - отметил министр иностранных дел Италии.

Напомним, в Министерстве иностранных дел подтвердили заражение украинки в Италии коронавирусом. Сейчас она находится в одной из больниц Неаполя.

Напомним, мы писали, что в самой Италии паники нет. Местные спокойно ходят на работу. А в свободное время стараются меньше бывать в людных местах и добросовестно следуют инструкциям от руководства страны. Какие настроения у местных жителей, новостям "Сегодня" рассказала украинка Екатерина Зирка, которая сейчас живет в регионе Ломбардия.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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