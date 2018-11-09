Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП

Кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии попал в ДТП на бельгийской автостраде E42 под Монсом. Как сообщил телеканал VRT, двое мотоциклистов-полицейских почетного караула получили травмы, главы государств не пострадали.

Как сообщалось, кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент не пострадал.

"На встречную полосу, наперерез кортежу, который передвигался с нормальной скоростью в сопровождении машин охраны и полиции, неожиданно выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент. Все это выглядит странным", – сказал Додон.

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии с участием кортежа три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее в ДТП попал президент Словакии. Авария произошла на северо-западе страны. Автомобиль в котором находился Киска, столкнулся с другой машиной по дороге из Братиславы в город Попрад. Он направлялся к своей семье. В столкновении глава государства не пострадал, до места назначения он доехал на полицейской машине.