"Президентское" ДТП в Молдове: у Додона рассказали новую информацию

Советник президента Молдовы Максим Лебединский опроверг информацию о госпитализации Игоря Додона в результате ДТП с его кортежем. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"На трассе Кишинев – Калараш произошло ДТП с участием кортежа президента (детали об обстоятельствах ДТП будут сообщены позднее). Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", – написал Лебединский.

Ранее в ДТП попал президент Словакии. Авария произошла на северо-западе страны. Автомобиль в котором находился Киска, столкнулся с другой машиной по дороге из Братиславы в город Попрад. Он направлялся к своей семье. В столкновении глава государства не пострадал, до места назначения он доехал на полицейской машине.

А не так давно в аварию попал лимузин президента Польши. Автомобиль, в котором ехал глава государства, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.