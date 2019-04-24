Кортеж президента Польши попал в новое ДТП

Сопровождавший польского лидера автомобиль попал в дорожную аварию на северо-западе страны

Анджей Дуда. Фото: Flickr

Кортеж президента Польши Анджея Дуды, чей лимузин в прошлом году врезался в заграждение между полосой движения и трамвайными путями в Кракове, попал в дорожную аварию северо-западе страны.

Во время движения по дороге один из автомобилей, сопровождающих главу государства, столкнулся с другой машиной.

Как сообщает RMF 24 ДТП произошло 24 апреля в Западнопоморском воеводстве – автомобиль с президентскими охранниками задел зеркалами гражданский автомобиль, который перед этим пропустил колонну.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, а сам Дуда ехал в другом автомобиле.

По факту случившегося начато расследование.

Стоит отметить, что польские чиновники регулярно попадают в дорожные происшествия. Так, например, прошлой осенью в ходе визита в Освенцим полицейская машина, которая сопровождала кортеж Анджея Дуды, сбила ребенка на пешеходном переходе.

Мы также писали о ДТП с участием украинцев в Польше - в Лодинском воеводстве перевернулся автобус, который ехал из Киева в Свиноуйсьце. Авария произошла из-за слетевшего колеса грузовика, который въехал в дорожную яму.

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