Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Кортеж президента Польши попал в новое ДТП

Сегодня, 19:54

Сопровождавший польского лидера автомобиль попал в дорожную аварию на северо-западе страны

Анджей Дуда
Анджей Дуда. Фото: Flickr

Кортеж президента Польши Анджея Дуды, чей лимузин в прошлом году врезался в заграждение между полосой движения и трамвайными путями в Кракове, попал в дорожную аварию северо-западе страны.

Во время движения по дороге один из автомобилей, сопровождающих главу государства, столкнулся с другой машиной.

Как сообщает RMF 24 ДТП произошло 24 апреля в Западнопоморском воеводстве – автомобиль с президентскими охранниками задел зеркалами гражданский автомобиль, который перед этим пропустил колонну.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, а сам Дуда ехал в другом автомобиле.

По факту случившегося начато расследование.

Стоит отметить, что польские чиновники регулярно попадают в дорожные происшествия. Так, например, прошлой осенью в ходе визита в Освенцим полицейская машина, которая сопровождала кортеж Анджея Дуды, сбила ребенка на пешеходном переходе.

Мы также писали о ДТП с участием украинцев в Польше - в Лодинском воеводстве перевернулся автобус, который ехал из Киева в Свиноуйсьце. Авария произошла из-за слетевшего колеса грузовика, который въехал в дорожную яму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, Польша, кортеж, Дуда

Вы сейчас просматриваете новость " Кортеж президента Польши попал в новое ДТП". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер Польши попала в тройное ДТП

25 октября 2018, 19:32

Беата Шидло поблагодарила всех неравнодушных за заботу и заверила их в том, что она и все остальные в порядке

Двое украинцев погибли в жутком ДТП в Польше

14 апреля, 15:54

По данным польской полиции, двое украинцев и двое граждан Грузии путешествовали на легковушке, которая врезалась в дерево

Новое ДТП с американскими военными в Польше: есть пострадавшие

17 апреля, 20:32

На одной из польских дорог загорелся военный грузовик армии США

В Польше поезд снес скорую помощь на переезде, есть жертвы

7 апреля, 05:03

Поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи

Куркума спасет больные суставы

Перед ним вставали на колени даже зеки

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Новичок "Зенита" сравнил уровень чемпионатов России и Украины

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Что делать, если у автомобиля отказали тормоза

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

«Реал» сделает «Ливерпулю» интересное предложение

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка