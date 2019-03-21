Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Кошки по имени Brexit не было: министр разыграла всех

Сегодня, 04:56

Глава министерства по европейским делам Франции Натали Луазо раскрыла правду насчет своих слов о питомце

Фото: Pixabay
Кошки по имени Brexit не было: министр разыграла всех //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21c/9d2/5c921c9d2555d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21c/9d2/5c921c9d2555d.jpg Евросоюз Глава министерства по европейским делам Франции Натали Луазо раскрыла правду насчет своих слов о питомце

Министр по европейским делам Франции Натали Луазо призналась, что никогда не называла своего кота Brexit, поскольку у нее вообще нет кота.

Таким образом, как пишет AFP, она прокомментировала растиражированное журналистами ее сообщение в Facebook, в котором она заявила, что из-за нерешительности своего домашнего питомца назвала его в честь выхода Великобритании из Евросоюза.

Читайте также

20 марта французский министр заявила, что пошутила.

"Это была шутка, разумеется. У меня нет кота", – сказала Луазо.

Стоит отметить, что ее шутку подхватили многие СМИ Великобритании и США. Кроме того, слова Луазо слова вызвали настоящий фурор среди интернет-пользователей.

Напомним, что ранее Натали Луазо также потребовала у Лондона проявить больше решительности в вопросе выхода из ЕС и высказалась против отсрочки Brexit.

В то же время, на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit, но премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй это исключила, так и отмену выхода из Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Франция, кошка, домашние животные, питомец, брексит, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Кошки по имени Brexit не было: министр разыграла всех". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit

Вчера, 10:40

Барнье призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента

Макрон назвал условие отсрочки Brexit

14 марта, 07:41

Переговоров об отсрочке, по мнению французского президента, уже нельзя допускать

Миллионное наследство Карла Лагерфельда получит кошка

6 марта, 14:43

Животному досталось три миллиона долларов

Мэй назвала единственный выход из тупика Brexit

18 марта, 12:05

Мэй отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением

Совет ЕС утвердил блок экстренных мер для "жесткого" Brexit

19 марта, 12:26

Данные меры будут применены на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае отсутствия соглашения

Принятый в XVI веке закон мешает Британии покинуть Евросоюз

19 марта, 12:00

Это давняя инициатива применялась уже неоднократно – не менее 12 раз, в том числе в 1864, 1870, 1882, 1891 и 1912 годах

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Отец певицы Юлии Началовой назвал причину ее смерти

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Как бегать с большой грудью?

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Алле Пугачевой провели экстренную операцию