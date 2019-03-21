Кошки по имени Brexit не было: министр разыграла всех

Глава министерства по европейским делам Франции Натали Луазо раскрыла правду насчет своих слов о питомце

Фото: Pixabay

Кошки по имени Brexit не было: министр разыграла всех //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21c/9d2/5c921c9d2555d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21c/9d2/5c921c9d2555d.jpg 2019-03-21T04:56:00+02:00 Евросоюз Глава министерства по европейским делам Франции Натали Луазо раскрыла правду насчет своих слов о питомце

Министр по европейским делам Франции Натали Луазо призналась, что никогда не называла своего кота Brexit, поскольку у нее вообще нет кота.

Таким образом, как пишет AFP, она прокомментировала растиражированное журналистами ее сообщение в Facebook, в котором она заявила, что из-за нерешительности своего домашнего питомца назвала его в честь выхода Великобритании из Евросоюза.

20 марта французский министр заявила, что пошутила.

"Это была шутка, разумеется. У меня нет кота", – сказала Луазо.

Стоит отметить, что ее шутку подхватили многие СМИ Великобритании и США. Кроме того, слова Луазо слова вызвали настоящий фурор среди интернет-пользователей.

TWITTER— Joe Leigh (@JoeDLeigh) March 14, 2019

TWITTER— Andrew Brindle (@andrewb1970) March 16, 2019

TWITTER— Darren J. McDermott (@EURASEANEDU) March 18, 2019

В то же время, на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit, но премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй это исключила, так и отмену выхода из Евросоюза.

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