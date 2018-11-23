Кости под посольством Ватикана: следствие сделало неожиданное заявление

Вчера, 13:47

Следователи пришли к заключению, что останки не могут принадлежать пропавшим 35 лет назад девочкам

Папа Римский Франциск. Фото: AFP
Папа Римский Франциск. Фото: AFP

К совершенно неожиданному заключению пришла прокуратура Италии, получив результаты анализа останков, найденных под полом посольства Ватикана в Риме.

Ссылаясь на опубликованные заявление следствия, агентство ANSA сообщает, что кости принадлежали мужчине, что перечеркивает все основные версии их происхождения.

В то же время информация о предположительной дате смерти будет опубликована позже.

Напомним, ранее журналисты утверждали, что останки принадлежат женщине. Об этом стало известно после анализа найденной тазовой кости.

Как мы уже писали, главная версия, которая прорабатывалась следователями, касалась 15-летних Миреллы Грегори и Эмануэлы Орланди. Девушки исчезли в 1983 году с промежутком в шесть недель. Несмотря на то что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.

Кроме того, журналисты предположили, что останки могут принадлежать жене хранителя, жившего в апостольской нунциатуре в 60-х годах прошлого века.
Ватикан, Италия, кости, рим, останки
Источник:

ТАСС

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