Кости под посольством Ватикана: в деле произошел внезапный поворот

Сегодня, 18:22

Во время дополнительных обысков под пристройкой к посольству были найдены также человеческие череп и нижняя челюсть

Фото: AFP
Фото: AFP

Следователи обнаружили в здании посольства (нунциатуры) Ватикана в Риме новые человеческие останки, сообщает итальянское агентство новостное ANSA.

Отмечается, что при детальном изучении найденных на прошлой неделе костей эксперты пришли к заключению, что они принадлежат двум разным людям, однако один из скелетов оказался неполным.

Во время дополнительных обысков под пристройкой к посольству были найдены также человеческие череп и нижняя челюсть.

Следователи и медики уже пытаются собрать ДНК для анализа и других тестов, чтобы подтвердить предположения о поле, возрасте и дате смерти.

Источники портала утверждают, что это станет известно в течение 7-10 дней.

Напомним, что главная версия насчет жертв – это 15-летние Мирелла Грегори и Эмануэла Орланди, которые исчезли в 1983 году с промежутком в шесть недель. Несмотря на то что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.

Кроме того, журналисты предположили, что останки могут принадлежать жене хранителя, жившего там в 60-ых годах прошлого века.

Также мы писали, что останки принадлежат женщине. Об этом стало известно после анализа найденной тазовой кости.

В то же время изначально найденных останков оказалось недостаточно для ДНК-теста.
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Источник:

"Сегодня"

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