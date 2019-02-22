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Кража королевских реликвий в Швеции: вору вынесли приговор

Сегодня, 15:15

На фоне смягчающих обстоятельств судья не стал лишать вора свободы на максимальный срок

Фото: Wikipedia
Кража королевских реликвий в Швеции: вору вынесли приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/99c/ed0/5c599ced0aabe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/99c/ed0/5c599ced0aabe.jpg Евросоюз На фоне смягчающих обстоятельств судья не стал лишать вора свободы на максимальный срок

22-летний гражданин Швеции, которого признали виновным в краже бесценных артефактов – державы, а также корон короля Карла IX и его супруги-королевы Кристины стоимостью больше 7 млн долларов – проведет 4,5 года за решеткой, сообщил шведский телеканал SVT.

Соответствующий вердикт суда королевства был вынесен 22 февраля. Он оказался намного мягче требований прокуратуры, которая добивалась для вора максимального срока – то есть, 6 лет лишения свободы.

Смягчающими обстоятельствами судья посчитал то, что во время преступления грабитель не применял грубых инструментов, а после кражи он использовал упаковку, чтобы не повредить регалий.

Кроме того, осужденный должен уплатить собору в Стренгнесе, откуда в конце июля 2018 года были похищены драгоценности, штраф в размере 90 тыс. шведских крон (около 9,6 тыс. долларов).

Адвокат вора утверждает, что они еще не решили, стоит ли обжаловать приговор – его подзащитный рад, что его не приговорили к полному сроку.

Напомним, что королевские драгоценности были найдены ранее в этом месяце в мусорном контейнере в пригороде шведской столицы. Задержать обвиняемого удалось под следам его ДНК на регалиях.

Мы также сообщали о суде над ворами в Германии, подозреваемыми в краже музейной гигантской золотой монеты "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II.

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Тег Швеция, ограбление, воровство, драгоценности, корона, драгоценность

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