Кража королевских реликвий в Швеции: вору вынесли приговор
На фоне смягчающих обстоятельств судья не стал лишать вора свободы на максимальный срок
22-летний гражданин Швеции, которого признали виновным в краже бесценных артефактов – державы, а также корон короля Карла IX и его супруги-королевы Кристины стоимостью больше 7 млн долларов – проведет 4,5 года за решеткой, сообщил шведский телеканал SVT.
Соответствующий вердикт суда королевства был вынесен 22 февраля. Он оказался намного мягче требований прокуратуры, которая добивалась для вора максимального срока – то есть, 6 лет лишения свободы.
Смягчающими обстоятельствами судья посчитал то, что во время преступления грабитель не применял грубых инструментов, а после кражи он использовал упаковку, чтобы не повредить регалий.
Кроме того, осужденный должен уплатить собору в Стренгнесе, откуда в конце июля 2018 года были похищены драгоценности, штраф в размере 90 тыс. шведских крон (около 9,6 тыс. долларов).
Адвокат вора утверждает, что они еще не решили, стоит ли обжаловать приговор – его подзащитный рад, что его не приговорили к полному сроку.
Напомним, что королевские драгоценности были найдены ранее в этом месяце в мусорном контейнере в пригороде шведской столицы. Задержать обвиняемого удалось под следам его ДНК на регалиях.
Мы также сообщали о суде над ворами в Германии, подозреваемыми в краже музейной гигантской золотой монеты "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II.
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