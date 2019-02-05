В Швеции бесценные реликвии королей нашли в мусорнике – СМИ
Похоронные регалии короля Карла IX и королевы Кристины – две короны и держава - обнаружили в пригороде Стокгольма
Правоохранительным органам Швеции удалось вернуть государству артефакты монархов, правивших страной в XVII веке – королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине.
В полиции утверждают, что, по предварительной информации, похоронные регалии – две короны и держава – нашли в Стокгольмском регионе, однако официально данную информацию пока не подтвердили.
Местные СМИ опубликовали информацию, согласно которой реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.
Сейчас проводится криминологическая экспертиза найденных драгоценностей.
Напомним, прошлым летом корону и державу Карла IX, а также корону его жены украли из закрытой витрины собора Стренгнес, где они хранились. Сами похитители скрылись с места преступления на моторной лодке.
По данному делу в Швеции уже проходит 22-летний подозреваемый, который пока ничего не рассказал следователям о предполагаемых сообщниках.
Мы также сообщали о суде над ворами в Германии, подозреваемыми в краже музейной гигантской золотой монеты "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II.
Кроме того, сообщалось о дерзком преступлении в аукционном доме Dorotheum в Вене, где в прошлом ноябре неизвестные похитили картину Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы".
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