Крест от чумы и пустая площадь: в Ватикане прошел крестный ход перед Пасхой (фото, видео)

На площади установлено деревянное распятие из римской церкви, по преданию, избавившее город от эпидемии чумы

Крестный ход перед Пасхой, который по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы, в условиях пандемии впервые за последние более чем полвека прошел на площади перед собором Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея.

Маршрут от обелиска, который расположен в центре площади Святого Петра (он напоминает об античной истории Вечного города), до лестницы собора прошли 10 человек, среди которых был один экс-заключенный из тюрьмы в городе Падуя.

Реклама

На совершенно пустой площади установлено деревянное распятие из римской церкви Сан-Марчелло, по преданию, избавившее город от эпидемии чумы в XVI веке.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 10 апреля и все подробности

Видео: Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

С 1964 года крестные ходы беспрерывно проходили у стен Колизея. Эта традиция была введена еще в 1750 году Папой Римским Бенедиктом XIV (1675-1758), но прерывалась почти на 100 лет — с 1871 года, когда Папа Римский после объединения Италии и устранения папского государства оказался "добровольным затворником" Ватикана. Папа Римский Франциск указал, что сегодня на кресте те "медики и священники, которые погибли от коронавируса".

В субботу накануне католической Пасхи в Турине будет в качестве исключения выставлена Туринская плащаница — льняное полотно, в которое, как считается в Римско-католической церкви, было завернуто снятое с креста тело Христа. Реликвия будет также показана в онлайн-трансляции. 12 апреля, когда католический мир будет отмечать Пасху, понтифик в прямом эфире выступит с традиционным обращением к верующим "Граду и миру" также на пустой площади. Все папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции с 8 марта проходят в форме видеомостов из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в Ватикане коронавирусом заразился первый кардинал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама