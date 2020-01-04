Кризис может поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации Ирака – глава дипломатов ЕС

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что нынешний цикл насилия в Ираке должен быть остановлен до того, как он выйдет из-под контроля.

"ЕС призывает всех вовлеченных игроков и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность и ответственность в этот критический момент. Еще один кризис может поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации Ирака", – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Кроме того, отметил Боррель, продолжающаяся эскалация угрожает всему региону, который сильно пострадал и население которого заслуживает мирной жизни.

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"Больше диалога и усилий по укреплению взаимопонимания необходимы, чтобы предложить долгосрочные решения для стабилизации на Ближнем Востоке. ЕС готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать ослаблению напряженности и обратить вспять динамику конфликта", – заявил глава европейской дипломатии.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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