США убили иранского генерала: кто займет его место

Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Обязанности командира иранского спецназа "Аль-Кудс" вместо Касема Сулеймани, который был ликвидирован в результате американского авиаудара 3 января в Ираке, передали его заместителю.

Об этом, по информации Reuters, после убийства иранского генерала заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

По его словам, исполнять обязанности главы спецподразделения будет бригадный генерал Исмаил Каани, который был заместителем Сулеймани с того момента, как он вступил в должность в 1997 году.

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Напомним, ранее Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит, а также объявил трехдневный общенациональный траур.

Кроме того, президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", — сказал он.

Убийство генерала стало ответом на попытку взять штурмом посольство США в Багдаде 31 декабря. Тогда демонстранты требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Они скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Протестующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов.

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