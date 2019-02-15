Крупнейшая за семь лет забастовка парализовала Берлин
Работники общественного транспорта прекратили работу на полдня из-за неудовлетворительных условий труда и уровня зарплат
Жителям немецкой столицы пришлось сегодня добираться на работу пешком, так как общественный транспорт в Берлине 15 февраля не ходил.
В городе прошла крупнейшая забастовка работников отрасли за семь лет – они требовали улучшить условия труда и быстро повысить уровень зарплат.
Из-за сложившихся обстоятельств в Берлине не ходили ни трамваи, ни поезда метро. Лишь иногда ездили автобусы.
Эффект забастовки на себе ощутили сотни тысяч человек. В частности, коснулось это и гостей Берлинского кинофестиваля.
И хотя забастовка продлилась лишь до полудня, еще несколько часов понадобилось, чтобы полностью восстановить движение пассажирского транспорта.
Напомним, что на этой неделе национальная забастовка прошла и в Бельгии, в связи с чем были отменены тысячи авиарейсов и закрыты сотни детсадов и школ.
Мы также писали о забастовках железнодорожников в Германии, что привело к серьезным перебоям в графике движения поездов.
Кроме того, сообщалось о забастовке пилотов ирландского лоукостера Ryanair - немецкие пилоты присоединились к своим коллегам из Ирландии, Швеции и Бельгии.
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