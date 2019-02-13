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Забастовка в Бельгии: десятки тысяч человек застряли в аэропортах

Сегодня, 18:15

Международный аэропорт Шарлеруа ежедневно принимает до тысячи рейсов, но сегодня здесь не приземлился и не взлетел ни один самолет

Забастовка в Бельгии: десятки тысяч человек застряли в аэропортах Евросоюз Международный аэропорт Шарлеруа ежедневно принимает до тысячи рейсов, но сегодня здесь не приземлился и не взлетел ни один самолет

В Бельгии проходит общенациональная забастовка. В связи с этим отменены тысячи авиарейсов и закрыты сотни детсадов и школ. Главные требования протестующих – это повышение зарплат и урегулирование продолжительности рабочего дня.

Обычно за день международный аэропорт Брюсселя принимает до тысячи рейсов, но сегодня здесь не приземлится ни один самолет. Отменены и вылеты, причем во всех аэропортах Бельгии.

Заложниками бельгийских протестов стали десятки тысяч пассажиров. Алла Степаненко должна была вернуться сегодня в Киев, но теперь она вынуждена распаковывать чемоданы и остаться в Брюсселе до пятницы.

"Я уже завтра должна быть на работе! А теперь буду в понедельник в связи с тем, что перенесли рейс. И зарплату за эти три дня я не получу. Кто мне это компенсирует?" – жалуется туристка.

Автобусы и поезда почти не ходят, закрыты большинство магазинов, а в школах сегодня полувыходной, но прогуливают занятия не ученики, а учителя. Преподаватель обществоведения Спин Сонс сегодня вышел на протест.

"Мои ученики тоже сегодня здесь будут – посмотрят, как проходят акции протеста, а мое руководство понимает, что не прогуливаю. Я отстаиваю будущее тех, кого учу", – объясняет педагог.

Повысить зарплаты и урегулировать продолжительность рабочего дня – это требования профсоюзов. На их призыв начать забастовку откликнулись более миллиона человек. На улицах – фермеры и дантисты, повара и юристы.

"Я адвокат – защищаю людей в суде. Но сегодня я туда не пошла – бастую, и считаю, что работаю. Потому что отстаиваю для себя и всех нас лучшие условия труда и высокую зарплату. Мы должны послать правительству сигнал. Если молчать, ничего не изменится", – сказала участница забастовки Далила Мэйси.

О своем участии в протестах большинство участников не предупреждали своих работодателей, но наказать их за это профсоюзы не дадут.

"Побоялись на забастовку выйти только те, у кого временные контракты. Я знаю таких людей. Их уволят – просто не продлят контракт. Тогда профсоюза бессильны", – констатировал организатор забастовки в Антверпене Кун Мейс.

Не бастуют также медики, пожарные и полицейские. Последние сегодня следят за порядком на демонстрациях. Реакции правительства на происходящее еще не было. Но митингующие убеждены в том, что их требования услышат, ведь в мае в Бельгии – выборы. Следовательно, политики захотят им угодить.

Напомним, накануне МИД Украины уже обратился к гражданам страны и призвал их планировать свои путешествия в Бельгию, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Как мы уже писали, на прошлой неделе в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация школьников и студентов в поддержку защиты окружающей среды.

Также сообщалось, что в декабре в Брюсселе прошла демонстрация сторонников ультраправых взглядов, которые требовали не впускать в страну мигрантов.

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Тег Бельгия, забастовка, протест, демонстрация, амстердам, Шарлеруа

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