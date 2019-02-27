Крупный пожар в Британии: эвакуированы десятки человек
Хотя никто не пострадал, из-за сильного задымления в Манчестере до сих пор советуют не открывать окна
Из-за мощного пожара в Великобритании были эвакуированы десятки жителей города Манчестер.
Воспламенение началось 27 февраля около 4:30 утра на предприятии по производству жалюзи. Из-за того, что на складах находились легковоспламеняемые материалы, огонь быстро распространился – загорелась площадь величиной с футбольное поле.
Несмотря на масштабы ЧП, никто не пострадал, хотя из-за сильного задымления в Манчестере до сих пор советуют не открывать окна.
Напомним, что прошлым летом в столице Соединенного Королевства также произошел пожар. Горел известный лондонский отель Mandarin Oriental на улице Найтсбридж.
Мы также писали о масштабном пожаре на складах неподалеку от станции метро "Лесная" в Киеве. В городской администрации назвали причиной случившегося халатность и безответственность владельца и балансодержателя помещения.
Кроме того, сообщалось о крупном возгорании в центре Москвы в доме, где проживает много знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала
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