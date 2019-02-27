Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Крупный пожар в Британии: эвакуированы десятки человек

Сегодня, 14:04

Хотя никто не пострадал, из-за сильного задымления в Манчестере до сих пор советуют не открывать окна

Крупный пожар в Британии: эвакуированы десятки человек Евросоюз Хотя никто не пострадал, из-за сильного задымления в Манчестере до сих пор советуют не открывать окна

Из-за мощного пожара в Великобритании были эвакуированы десятки жителей города Манчестер.

Воспламенение началось 27 февраля около 4:30 утра на предприятии по производству жалюзи. Из-за того, что на складах находились легковоспламеняемые материалы, огонь быстро распространился – загорелась площадь величиной с футбольное поле.

Несмотря на масштабы ЧП, никто не пострадал, хотя из-за сильного задымления в Манчестере до сих пор советуют не открывать окна.

Напомним, что прошлым летом в столице Соединенного Королевства также произошел пожар. Горел известный лондонский отель Mandarin Oriental на улице Найтсбридж.

Мы также писали о масштабном пожаре на складах неподалеку от станции метро "Лесная" в Киеве. В городской администрации назвали причиной случившегося халатность и безответственность владельца и балансодержателя помещения.

Кроме того, сообщалось о крупном возгорании в центре Москвы в доме, где проживает много знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, пожар, Лондон, возгорание, огонь, жалюзи

Вы сейчас просматриваете новость " Крупный пожар в Британии: эвакуированы десятки человек". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткий пожар в жилом доме в Бангладеш: число жертв возросло до 81

21 февраля, 07:40

Еще 50 человек были госпитализированы после пожара

В Киеве произошел пожар в торговом центре

21 февраля, 08:59

Огонь в одном из магазинов ТЦ удалось потушить еще до приезда спасателей

В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек

22 февраля, 15:59

Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания

Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто

24 февраля, 13:06

Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

Жуткая статистика: в ГСЧС назвали число погибших на пожарах с начала года

25 февраля, 13:50

За минувшие сутки пожары унесли жизни 12 украинцев

Снаряд, теракт, метеорит: названы причины взрыва на судне около Южной Кореи

Вчера, 11:24

В компании-судовладельце не исключают самые невероятные версии случившегося

С марта каждый дачник должен платить государству

Дантес выставил напоказ самую интимную часть тела Дорофеевой

Украинцы массово вступают в армию Путина: поражающие цифры

Генерал рассказал, когда случится военное вторжение в Украину

Ани Лорак удивила сеть своим внешним видом: «Беременна?»

Уникальное вооружение ВСУ вызвало страх у боевиков на Донбассе

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Важное нововведение от «ПриватБанк»: уже в марте коснется каждого

Умер известный комик: его шутки знает каждый

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод