Крушение военных самолетов в Германии: СМИ сообщили о погибшем
На месте падения одного из истребителей обнаружены человеческие останки
Как минимум один из пилотов истребителей Eurofighter, которые 24 июня потерпели крушение на севере Германии, выжил.
Об этом, ссылаясь на опубликованное немецким Минобороны заявление, сообщил местный телеканал n-tv. Позже на этом же телеканале заявили, что пилот второго самолета погиб в результате авиакатастрофы.
В то же время, в полиции расположенного в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания города Нойбранденбург подтверждают, что на месте крушения были обнаружены человеческие останки, однако, кому они принадлежат, пока что сказать нельзя.
Также в полиции добавили, что в результате падения обломков самолетов никто не пострадал, все здания целы. В результате падения самолетов возникло лесное возгорание, которое на данный момент удалось потушить.
Для спасательной операции после столкновения были задействованы вертолеты.
Напомним, в марте в Германии разбилась одна из самых богатых россиянок – 55 -летняя Наталия Филева погибла в авиакатастрофе, которая случилась при посадке бизнес-самолет Epic-LT в аэропорту города Ерцгаузен. Кроме Наталии, погибли ее отец и пилот.
Мы также писали, что прошлой осенью возле аэродрома в немецким городе Кюкховени столкнулись два сверхлегких самолета, из-за чего один пилот погиб на месте, а второй попал в больницу с тяжелыми травмами.
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