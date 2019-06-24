Крушение военных самолетов в Германии: СМИ сообщили о погибшем

На месте падения одного из истребителей обнаружены человеческие останки

Фото: AFP

Как минимум один из пилотов истребителей Eurofighter, которые 24 июня потерпели крушение на севере Германии, выжил.

Об этом, ссылаясь на опубликованное немецким Минобороны заявление, сообщил местный телеканал n-tv. Позже на этом же телеканале заявили, что пилот второго самолета погиб в результате авиакатастрофы.

В то же время, в полиции расположенного в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания города Нойбранденбург подтверждают, что на месте крушения были обнаружены человеческие останки, однако, кому они принадлежат, пока что сказать нельзя.

Также в полиции добавили, что в результате падения обломков самолетов никто не пострадал, все здания целы. В результате падения самолетов возникло лесное возгорание, которое на данный момент удалось потушить.

Для спасательной операции после столкновения были задействованы вертолеты.

Напомним, в марте в Германии разбилась одна из самых богатых россиянок – 55 -летняя Наталия Филева погибла в авиакатастрофе, которая случилась при посадке бизнес-самолет Epic-LT в аэропорту города Ерцгаузен. Кроме Наталии, погибли ее отец и пилот.

Мы также писали, что прошлой осенью возле аэродрома в немецким городе Кюкховени столкнулись два сверхлегких самолета, из-за чего один пилот погиб на месте, а второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

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