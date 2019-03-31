Совладелица крупной российской авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии

Бизнес-джет, на борту которого она находилась, разбился при заходе на посадку

Фото: Bild.

Совладелица крупной российской авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/112/d78/5ca112d78b84c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/112/d78/5ca112d78b84c.jpg 2019-03-31T22:26:38+03:00 Россия Бизнес-джет, на борту которого она находилась, разбился при заходе на посадку

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, подтвердила пресс-служба авиакомпании.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", – говорится в сообщении.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел.

"После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Эгельсбах – это коммуна на территории земли Гессен. Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE).

Ранее осведомленный источник сообщил, что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), разбился после взлета из аэропорта Франкфурта. По информации собеседника агентства, "погибли трое россиян, находившихся на борту".

"По предварительным данным среди пассажиров самолета была Наталия Филева и ее отец", – уточнил источник.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания, она занимает второе место по объему авиаперевозок в России, уступая только "Аэрофлоту". Группа S7 принадлежит Владиславу и Наталье Филевым и была создана в 2006 году на базе авиакомпании "Сибирь" в Новосибирске.

Напомним, ранее в этом году в небе над Хабаровском столкнулись два военных самолетов Су-34, инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

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