Куда поехать на Рождество: ТОП самых волшебных мест Европы

Перед Рождеством можно увидеть над головой Санту и танцы эльфов

Каждый год в конце ноября Европа добреет и веселеет. Рождественские ярмарки открываются за месяц до католического Рождества и закрываются к Сочельнику (24 декабря). Travel Channel составил десятку самых лучших из них. Итак.

Вена

Добро пожаловать на Ратушную площадь. Здесь выставка вертепов, кукольный театр и уйма детских развлечений. А в Ратуше — концерты классической и рождественской музыки.

Бат

Английский городок в графстве Сомерсет — епископская резиденция и термальный курорт. Всего 1,5 часа от Лондона — и полное погружение в Георгианскую эпоху. Ярмарку проводят рядом с Аббатством и Римскими банями.

Дрезден

В центре Старого города ставят карусель, детскую железную дорогу, чертово колесо. Город горд самой высокой в мире (15 м) рождественской пирамидой с фигурками на шести этажах: щелкунчиками, снеговиками, трубочистами и др. Именно здесь придумали печь штоллены, а пиво подают, как глинтвейн, — горячим и пряным.

Пирамида в Дрездене. На шести этажах — праздничные фигуры

Таллин

Здесь Санта принимает гостей в своей резиденции. Кстати, городскую елку в Эстонии стали наряжать еще в 1441 году, задолго до инициатив Мартина Лютера.

Страсбург

Этот город считается "столицей Рождества" во Франции. Плоды трудов эльзасских ремесленников располагаются у подножия Кафедрального собора. С детьми ступайте на площадь Сент-Томас — там размещается Детская деревня, в которой даже цирк есть.

Стокгольм

Скандинавы так суровы, что варят глинтвейн из бреннивина ("жженое вино", 37,5 градуса) и коньяка, с добавлением миндаля и сухофруктов. Лучшая закуска к нему — копченая оленина и сушеная медвежатина, которые гурманы всегда найдут на ярмарке. А еще авторские елочные украшения, гномиков и троллей: их фигурки поджидают под елками, на столбах и на деревьях.

Будапешт

Каждый год дизайнеры разрабатывают новый дизайн кружек для ярмарочного глинтвейна. В этом году они будут красно-белыми. Изюминка ярмарки — огромный адвент-календарь на фасаде здания кофейни Gerbeaud. Каждый вечер тут играет музыка, включается подсветка и открывается окошко календаря.

Эдинбург

Здесь устраивают ледяную стену и снежную горку, катки и колесо обозрения. В городском парке открывается Детская ярмарка, которую посещает сам Санта. А взрослые едут полюбоваться "Улицей огней": каждый вечер в декабре на улице Королевская Миля более 60 000 огней зажигаются, образуя световой купол. Еще можно посмотреть забег Санта-Клаусов и факельное шествие.

Улица огней. Более 60 000 огней образуют светящийся купол

Мадрид

На столичной площади Plaza Mayor первым делом пробуют туррон — десерт из меда, яиц, жареного миндаля и цукатов. А потом смотрят белены — испанские вертепы.

Копенгаген

Все рождественское волшебство концентрируется в садах Тиволи. Это такой зимний парк с аттракционами и шоу фонтанов. Все, от Китайского павильона до последнего деревца и горки, сказочно подсвечивается. Есть "Троянский" деревянный олень и движущиеся фигурки, играют мелодии из "Щелкунчика".

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У соседей: парад Снежной королевы

Лучшей польской ярмаркой считается вроцлавская. Здесь принято водить Огненный хоровод эльфов и вырезать из льда санки Святого Николая, устраивать парады Санта-Клауса и Снежной королевы, а в Сочельник — шествие колядников. В Кракове на площади перед собором, где в Средневековье был большой базар, торгуют жареным сыром и стейками, фруктами в шоколаде и ароматными сосисками. В Варшаве делают акцент на товарах рукодельниц, художников, дизайнеров одежды и ювелиров. А в Гданьске Святому Николаю предстоит проехать через весь город в санях на Угольную площадь и зажечь праздничные огни.

Прага всегда будто из сказки, а в период сладкого ожидания и вовсе волшебна. Только здесь к Рождеству пекут глазированные пряники с корицей в форме сердечек, кормят на ярмарке горячими блинчиками и пражскими жареными карпами под медовый ликер. Здесь любят соломенные декорации, керамические сувениры и деревянные вертепы, фарфоровых куколок и живых зверушек. В Сочельник на Староместской площади проводят богослужение. А чешский Дед Мороз — Миколаш — разгуливает среди гостей в сопровождении Демона и Ангела.

Пражская сказка. В этих домиках продают пряники-сердечки, жареный сыр и фрукты в шоколаде

Детали: люстры на улице и сладкое полено

Андрея Кочетова, гида туроператора "Инкомартур 93", из всех увиденных рождественских ярмарок поразили те, что на севере Италии, а первое место в личном рейтинге заняло Рождество в Комо.

"Об этом городке мало кто слышал: рождественские ярмарки больше свойственны Германии, Швейцарии, Австрии, — говорит он. — Но сочетание гор, озера, атмосферы старинного городка, итальянского жизнелюбия и колорита по-настоящему меня покорили и оказались важней престижа старейшей дрезденской или размаха страсбургской ярмарок".

На главной площади, прямо на берегу озера, работает городской каток, стоят павильоны с итальянскими деликатесами. А лазерное светомузыкальное шоу на фасаде главного собора вызывает бурю восторга.

Ангелы и бургомистры

Татьяна Войтех, замдиректора туркомпании "Селена-тур", самыми зрелищными и в то же время душевными считает немецкие ярмарки.

"Немцы щедры на праздничные атрибуты: гномы, эльфы, щелкунчики, мед с корицей и гвоздикой, марципаны, засахаренные яблоки, — перечисляет она. — А еще в Германии принято выбирать среди молодежи рождественского ангела. Он торжественно открывает ярмарку, а потом целый месяц развозит подарки и поздравления по школам, садикам, домам престарелых. Как-то в Нюрнберге, гуляя поздно вечером по городу, я повстречала ангела с белыми крыльями и золотой короной прямо на улице. Это было как волшебный знак свыше! Мы с ней обнялись, и я загадала желание — Ангелы ведь все могут".

Горожане выкладываются на таких городских праздниках на все 100%. Однажды на дрезденской ярмарке Татьяна попала на концерт духового оркестра. Оказалось, играли обычные люди — учителя, нотариусы, врачи.

"Полгода эти люди после работы репетировали, чтобы выступать на ярмарке, — говорит она. — В ярмарочной толпе повстречать мэра города, бургомистра — обычное дело".

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Еще немецкие ярмарки славятся праздничными избушками. Они бывают размером хоть со спичечный коробок, хоть с ящик, с "населением" и обстановкой внутри, и обязательно свечой.

"Все туристы на них облизываются. Но дороговато: ручная работа — от 20 евро и до 100 в среднем, — говорит Татьяна Войтех. — Есть альтернатива — резные деревянные подсвечники в виде коромысла. Ставятся на подоконник и празднично освещают весь дом".

За настоящими чудесами надо ехать в город "вечного Рождества" — Ротенбург-об-дер-Таубер.

"Городок — сплошная декорация к сказкам Андерсена. Есть магазины, где елки-игрушки продаются круглый год, — рассказывает Татьяна. — Стоит привезти оттуда хрустального ангелочка на подвеске".

В Гамбурге чудеса происходят трижды в день: Санта-Клаус в санной упряжке пролетает над красными крышами базара и головами гостей. Каждый адвент (воскресенье, предшествующее Рождеству) тут проводят Рождественские парады с ангелочками, феями, эльфами и оленями. В Эрфурте на елке не экономят — обычно она высотой в 6—7-этажный дом! Хотя и ей далеко до дортмундской ели, где потратить более 1500 деревьев, чтобы возвести праздничную елку в 50 м высотой, это нормально.

Нюрнберг — столица деревянной игрушки. Здесь покупают щелкунчиков всех фасонов и размеров (бывают ростом с человека).

"Обязательно надо купить "человечка" из сухофруктов и съесть символически на счастье", — советует Татьяна Войтех.

С франко-испанским шар­­мом

Столицей европейского Рождества теперь считается Страсбург.

"Бронировать отель на декабрь нужно еще весной, — говорит Тарас Чернов, гид туркомпании "Феерия". — Здесь каждый год выпускают целую газету с расписанием всех праздничных мероприятий и советов для гостей. На площади города ставят самую большую во Франции елку, а улицы украшают хрустальными люстрами, которым уже более ста лет!".

За духом Рождества еще можно ездить во Фламандию, в "пряничный" Брюгге: в ноябре-декабре степень "пряничности" зашкаливает!

"Добавьте к этому бельгийское пиво, шоколад, кружева, вафли — и получится идеальная ярмарка", — говорит Тарас.

А вот в Барселоне даже снега нет, но рождественских причуд хватает. Так, здесь детям дарит подарки к Рождеству "кагатио", дословно — "какающее полено". "Трудно поверить, но это старинный обычай: перед праздником дети бьют полено, а из него выпадают сладости". Каталонцы вообще своеобразно подходят к подготовке ярмарок, с шуточками. И отсюда туристы везут не ангелочков, а статуэтки, изображающие королеву Елизавету, Дональда Трампа, Месси или Майкла Джексона с приспущенными штанами.

Чудеса. Санта пролетает на санях над крышами и головами гостей

Штоллен всему голова

Это традиционная дрезденская выпечка к Рождеству. Она символизирует младенца-Иисуса, которого запеленали и уложили в ясли. Настоящий дрезденский штоллен — это плотный кекс с несколькими видами орешков, сухофруктов (вымоченных в роме или коньяке), цедры и моря специй. Пекут его в начале Адвента и берегут до Рождества: штоллен в холодильнике не портится, а выдерживается до нужной кондиции. Каждый год в Дрездене, на родине штолленов, проводят фестиваль и конкурс на лучший кекс. Выпекают гигантские штоллены в 3—4 т и вывозят в народ на тележ­ке, запряженной лошадьми. В этом году фестиваль штолленов юбилейный, 25-й, состоится он 8 декабря. Будет парад пекарей и кондитеров в Старом городе и конкурс с 500 участниками.

Штоллен-гигант. Некоторые кексы весят по 3—4 тонны