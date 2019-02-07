"Дело мальчика под билбордом": убийство раскрыли спустя 20 лет

​​​​​​​Полицейские с 1998 года пытались установить личность погибшего мальчика, найденного рядом с трассой, и вычислить его убийцу

Фото: Medialeaks

"Дело мальчика под билбордом": убийство раскрыли спустя 20 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b8c/bf8/5c5b8cbf8f105.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b8c/bf8/5c5b8cbf8f105.jpg 2019-02-07T06:38:00+02:00 США ​​​​​​​Полицейские с 1998 года пытались установить личность погибшего мальчика, найденного рядом с трассой, и вычислить его убийцу

Осенью 1998 года работники, подстригающие траву рядом с трассой в Северной Каролине, обнаружили под рекламным билбордом останки ребёнка. К тому времени его тело уже долго пролежало рядом с дорогой, и возраст полиции удалось установить только по скелету, а пол — по одежде погибшего. Это был мальчик, который еще не достиг подросткового возраста, пишет The News Observer.

Расследование начали называть "Делом мальчика под билбордом". По словам шерифа округа Орэйндж, где было обнаружено тело ребёнка, над установлением личности погибшего и поиском убийцы работали сотни полицейских и экспертов. Они проводили экспертизы, проверяли улики. Удалось выяснить, что мальчик скончался от насильственной смерти — его задушили.

Место, где был найден мальчик

С помощью теста ДНК специалисты узнали, что у ребёнка были родственники как европеоиодной, так и азиатской расы, а затем сумели воссоздать примерный облик мальчика. Детективы затем принялись искать в базе пропавших в США детей несовершеннолетних, которые были похожи на погибшего. Но всё было безуспешно. Не приносило никаких результатов и то, что портрет ребёнка регулярно появлялся в местных и национальных СМИ.

Полицейские не сдавались. В 2011 году специалист, создающий бюсты людей по их останкам, сделал по просьбе детективов скульптуру мальчика. Бюст был в том числе показан на популярном в США телешоу America’s Most Wanted ("Люди, больше всего разыскиваемые в Америке"), а также в документальном фильме про его создателя.

Скульптура тоже не помогла расследованию продвинуться. Первые серьезные зацепки полицейские получили лишь спустя 20 лет, в декабре 2018 года, после того как делом о погибшем мальчике занялась учёная и специалист по генеалогии Барбара Рэй-Вентер. Женщина ранее уже помогала детективам: благодаря ей был найден серийный убийца и насильник, который скрывался от полиции 30 лет. Барбара вышла на него, используя известную в США онлайн-базу по поиску родственников с помощью ДНК.

Подобные сайты становятся всё более популярными за рубежом. Заплатив порядка 100 долларов, можно получить специальный набор для анализов. Собрав в пробирку необходимый для лаборатории материал (например, слюну), клиент отправляет его сервису по почте. А через некоторое время получает результат: точную информацию о своей национальности и предках. Помимо того, если тест проходил родственник клиента, то человеку при получении итогов также дадут об этом знать. Таким образом люди нередко находят дальнюю родню, о существовании которой раньше даже не знали.

Барбара прогнала результаты теста ДНК ребёнка через базу. Образец частично совпал с анализом мужчины, живущего на Гавайях. После разговора с родственником мальчика шериф понял, что погибшего зовут Роберт Адам Уитт и ранее он жил в Огайо. Родня понятия не имела, что Роберт мог быть мёртв. Его отец убедил близких, что сын вместе с мамой, женщиной по имени Мйонг Хва Чо, уехал жить в Южную Корею.

Полицейские предположили, что мать ребёнка также может быть мертва, и принялись искать её среди погибших в США женщин. Выяснилось, что в том же самом году, когда были найдены останки Роберта, в Южной Каролине обнаружили тело женщины. Детективам тогда удалось узнать, что погибшая была кореянкой, установить возраст, причину смерти (тоже удушение) и составить по её останкам портрет. Но личность женщины не была установлена, а убийца пребывал на свободе.

ДНК погибшей в 1998 году кореянки и образцы Роберта совпали, что позволило детективам окончательно убедиться: это была мама мальчика, Мйонг Хва Чо. А спустя несколько недель удалось установить убийцу. Как в начале февраля рассказали полицейские из Северной и Южной Каролины, супруг Мйонг и отец Роберта после нескольких допросов признался в совершении преступления.

Мужчина на тот момент уже находился в тюрьме, где отбывал срок за другие криминальные деяния, сообщает The Times News. Если бы не работа Барбары и пройденный родственником убийцы ДНК-тест, он бы просидел за решеткой до 2037 года. Но теперь, кажется, мужчина может провести в камере остаток дней.

Напомним, в США таксист Uber, убивший шесть человек, приговорен к пожизненному заключению. В январе Долтон полностью признал вину.

Ранее в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Бывший работник скотобойни Малкольм Наден похитил и убил свою 24-летнюю кузину. Спустя полгода он убил девушку своего кузена, с которой тот растил ребенка. Также Наден домогался некую 15-летнюю девочку. Все эти преступления он совершил в своем родном городе Даббо.

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