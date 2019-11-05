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Латвия изменила правила предоставления гражданства детям русскоязычных: детали

5 ноября, 09:53

Закон позволяет всем новорожденным получать гражданство республики автоматически

Эгил Левитс

Эгил Левитс / Фото: AFP

Президент Латвии Эгилс Левитс, который недавно встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, подписал законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство этой балтийской республики автоматически. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, официальный правительственный вестник Latvijas Vestnesis.

17 октября Сейм (парламент) Латвии поддержал в третьем чтении законопроект, позволяющий всем новорожденным получать гражданство республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей.

Прошлый президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. Позднее глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.

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В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сделал важное заявление по Крыму.

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Латвия гражданство русскоязычные Левитс

Источник: ТАСС

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