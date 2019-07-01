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Лесной пожар в Германии: местных жителей эвакуируют

1 июля, 13:50

На месте пожара находится бывший полигон со старыми боеприпасами

Сильный лесной пожар вспыхнул на территории бывшего военного полигона на севере Германии, в федеральной земле Мекленбург. Как сообщило в понедельник агентство dpa, общая площадь пожара сейчас составляет около 430 гектаров.

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих поселков, таких как Альт-Ябель, Требс. В общей сложности в безопасное место доставили около 500 человек.

Огонь тушат примерно 350 пожарных из Мекленбурга, им помагают спасатели из Нижней Саксонии. Тушение осложняет то обстоятельство, что на территории бывшего полигона находятся старые боеприпасы, которые могут взорваться. Гарь от пожара достигла других федеральных земель — Берлина, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт.

Министр охраны окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тиль Бакхаус назвал пожар крупнейшим в истории федеральной земли.

Напомним, что в результате аномальной жары во Франции также вспыхнул масштабный пожар. 430 пожарных Гарда мобилизованы для борьбы с этими возгораниями. Наземным службам помогают шесть пожарных самолетов. Согласно последним данным, два сотрудника пожарно-спасательной службы пострадали в ходе операций.

Позже стало известно, что сильные пожары на юге Франции уничтожили 620 гектаров растительности. Огнем охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

"Сегодня" уже сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды


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Тег Германия, пожар, боеприпасы, полигон

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