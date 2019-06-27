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Жара в Европе бьет температурные рекорды

27 июня, 10:01

В Европе предупреждают о значительном риске пожаров

Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Германия, Польша и Чехия в среду зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений, и ожидается, что в ближайшие дни температура будет расти, передает ВВС. 

Как отмечается, в четверг. 27 июня, в некоторых странах, в том числе во Франции и Швейцарии, температура поднимется выше +40 градусов Цельсия.

Метеорологи утверждают, что жара в Европе вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

Во Франции почти по всей стране объявили  "оранжевый" уровень опасности – второй уровень предупреждения после "красного". Местные власти проводят информационную кампанию о том, как уберечься от тепловых ударов.

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах.

Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38.6 градусов.

В польском городе Радзынь и чешском Доксаны также зафиксировали новые национальные максимумы, с температурами +38,2 и +38,9 градусов соответственно.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни жаркая погода будет усиливаться. В некоторых районах северо-восточной Испании в пятницу температура может достигать +45 градусов.

Стоит отметить, что от жары в Европе уже умерли три человека

А тем временем в столице Украины Киеве уже вторую неделю подряд – удушье. В Киеве даже стало опасно дышать. Вредные вещества превышают норму в несколько раз. Даже прошедшие накануне дожди не улучшили ситуацию. "Сегодня" решили с термометром в руках проинспектировать сразу несколько видов общественного транспорта в Киеве.


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Тег погода, Европа, жара

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Источник:

ВВС

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