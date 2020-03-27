Лидеры ЕС договорились о вступлении в сообщество новых стран

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению в сообщество Северной Македонии и Албании. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, заседание которого состоялось в формате видеоконференции.

"Мы утверждаем заключения Совета ЕС от 25 марта 2020 года, касающиеся процесса расширения, стабилизации и ассоциации", — отмечается в нем.

Напомним, что в октябре 2019 года переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония в Евросоюз поставили на паузу. Тогда лидеры ЕС решили перенести принятие решения на апрель-май 2020 года. Франция и еще несколько стран на саммите в Брюсселе 17-18 октября заветировали этот вопрос, мол, нужно сначала решить все проблемы с Brexit.

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Для Албании и Северной Македонии это был удар. Особенно для Северной Македонии, которая ради вступления в ЕС и НАТО пошла на изменение названия страны. Европейская пресса пишет, что заблокировала открытие переговоров по большей части Франция. После выхода Великобритании Париж хочет стать лидером в ЕС, подвинув Берлин, даже, судя по всему, ценой имиджа всего Евросоюза.

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С другой стороны, то, что произошло на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября, стал уроком остальным европейским странам, которые хотят вступить в ЕС. Прежде всего, Украине, Грузии и Молдове, которые уже подписали Соглашения об ассоциации и не скрывают своих евроинтеграционных амбиций.

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