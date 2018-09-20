Лидеры ЕС поддержали проведение нового референдума по Brexit

Сегодня, 13:00

Переговоры Европейского Союза и Великобритании по условиям Brexit продолжаются

В ЕС еще надеются отменить Brexit. Фото: mignews.com
В ЕС еще надеются отменить Brexit. Фото: mignews.com

Лидеры стран Европейского Союза есть почти единодушно поддержали проведение в Великобритании еще одного референдума по Brexit. Об этом заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передает AFP.

"Мы хотели бы, чтобы произошло почти невозможное, и в Великобритании состоялся еще один референдум… Я думаю, что большинство из нас приветствовали бы ситуацию, когда британские люди могли бы взглянуть на вещи, увидеть, что было достигнуто, увидеть варианты, а затем решить раз и навсегда", - сказал он.

Позицию Джозефа Муската поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Я очень недоволен тем, что (Великобритания) уходит, поэтому было бы лучше, возможно, провести еще один референдум, и, возможно, люди тем временем могут изменить свое мнение. Потому что тогда мы решим проблему довольно быстро", - сказал Бабиш.

Как сообщалось, в связи с приближением крайнего срока по соглашению о Brexit  Великобританию призвали провести еще один референдум о членстве страны в ЕС.

Ранее по результатам опроса стало известно, что британцы больше не хотят выхода из ЕС.
Евросоюз, референдум, Brexit

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