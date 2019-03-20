Лидеры ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины – Туск
В связи с пятой годовщиной незаконной аннексии Россией Крыма в ЕС снова выразят солидарность с Украиной
Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите, который состоится в Брюсселе 21-22 марта, подтвердят твердую позицию относительно поддержки суверенитета Украины.
Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета ЕС Дональда Туска странам-членам Евросоюза для участия в саммите в Брюсселе.
"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем заключение, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.
Одной из главных тем саммита станет вопрос выхода Британии из ЕС.
В частности, Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй письмо, в котором среди прочего предлагается продлить до 30 июня 2019 года период начала применения 50-й статьи Лиссабонского договора о завершении выхода Британии из ЕС.
"На фоне консультаций, которые я провожу в течение последних дней, я убежден, что мы можем рассмотреть короткий период продления (для выхода), при выполнении условия положительного голосования в Палате общин за соглашение о выходе", – отметил Туск.
Он сказал, что дискуссия по этому вопросу открыта для определения срока действия продления периода для окончательного выхода. "Мы завтра обсудим это подробно", – добавил Туск.
Еще одной темой саммита станет защита европейских демократий от манипуляций и вмешательства как изнутри, так и извне ЕС. "Мы вернемся к усилиям по борьбе с угрозой дезинформации и защиты выборов по всему ЕС", – сказал он.
Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.
Напомним, в декабре стало известно о планах Европейского союза усилить противодействие российской пропаганде, выделив на это 5 млн евро, что является в пять раз больше, чем годом ранее.
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