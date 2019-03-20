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Лидеры ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины – Туск

Сегодня, 22:23

В связи с пятой годовщиной незаконной аннексии Россией Крыма в ЕС снова выразят солидарность с Украиной

Лидеры ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины – Туск //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2a0/e80/5c92a0e808449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2a0/e80/5c92a0e808449.jpg Евросоюз В связи с пятой годовщиной незаконной аннексии Россией Крыма в ЕС снова выразят солидарность с Украиной

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите, который состоится в Брюсселе 21-22 марта, подтвердят твердую позицию относительно поддержки суверенитета Украины.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета ЕС Дональда Туска странам-членам Евросоюза для участия в саммите в Брюсселе.

"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем заключение, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.

Одной из главных тем саммита станет вопрос выхода Британии из ЕС.

В частности, Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй письмо, в котором среди прочего предлагается продлить до 30 июня 2019 года период начала применения 50-й статьи Лиссабонского договора о завершении выхода Британии из ЕС.

"На фоне консультаций, которые я провожу в течение последних дней, я убежден, что мы можем рассмотреть короткий период продления (для выхода), при выполнении условия положительного голосования в Палате общин за соглашение о выходе", – отметил Туск.

Он сказал, что дискуссия по этому вопросу открыта для определения срока действия продления периода для окончательного выхода. "Мы завтра обсудим это подробно", – добавил Туск.

Еще одной темой саммита станет защита европейских демократий от манипуляций и вмешательства как изнутри, так и извне ЕС. "Мы вернемся к усилиям по борьбе с угрозой дезинформации и защиты выборов по всему ЕС", – сказал он.

Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.

Напомним, в декабре стало известно о планах Европейского союза усилить противодействие российской пропаганде, выделив на это 5 млн евро, что является в пять раз больше, чем годом ранее.

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Тег выборы, Порошенко, Евросоюз, Туск, вмешательство, аннексия Крыма, саммит Украина-ЕС, Brexit

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