Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков и поддержают возобновление переговоров

Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины

Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw.

Лидеры Европейского Союза призвали Россию безоговорочно освободить украинских моряков и судна, незаконно захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Речь об этом идет в выводах саммита ЕС, которые были одобрены главами государств и правительств стран – членов ЕС в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет вновь обращается с призывом к России безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – заявили лидеры ЕС.

Они также выразили "крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений".

"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами", – отмечается в выводах.

Кроме того, Европейский совет призвал к "срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами".

Лидеры ЕС также напомнили, что 17 июля исполнится пять лет с момента трагедии рейса MH17, унесшего 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", – говорится в выводах.

В этом контексте лидеры ЕС приветствовали объявление 19 июня Объединенной следственной группы того факта, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам и призвали Россию "в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием". Лидеры ЕС также выразили "полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих судебных процедур".

Напомним, в марте этого года Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Кроме того, СНБО продлил санкции в отношении украинских "дочек" государственных банков России – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и "БМ-2018"

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