Лондон не намерен вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" до окончания Brexit

Сегодня, 13:08

По словам замглавы МВД Великобритании, санкции следует применять уже после Brexit

Фото: AFP
Фото: AFP

Великобритания не намерена вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" до завершения процедуры Brexit. Об этом заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес британским депутатам.

По словам чиновника, поправку к принятому в мае этого года британскому закону о санкциях, следует задействовать против России только после Brexit. Он отметил, что закон о санкциях даст возможность создать иные методы санкционного давления, которые не заработают до конца Brexit. Но, как отмечает издание, пока неясно, какой именно срок имел Уоллес в виду – выход Великобритании из ЕС, намеченный на март 2019 года, или завершение переходного периода в конце 2020 года. Кроме того, заявление политика вызвало массу критики со стороны депутатов-консерваторов.

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
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Источник:

Интерфакс

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