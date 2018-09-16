Лондон не намерен вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" до окончания Brexit

Великобритания не намерена вводить санкции против РФ по "делу Скрипалей" до завершения процедуры Brexit. Об этом заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес британским депутатам.

По словам чиновника, поправку к принятому в мае этого года британскому закону о санкциях, следует задействовать против России только после Brexit. Он отметил, что закон о санкциях даст возможность создать иные методы санкционного давления, которые не заработают до конца Brexit. Но, как отмечает издание, пока неясно, какой именно срок имел Уоллес в виду – выход Великобритании из ЕС, намеченный на март 2019 года, или завершение переходного периода в конце 2020 года. Кроме того, заявление политика вызвало массу критики со стороны депутатов-консерваторов.

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".