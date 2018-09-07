Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира

Угрозы от точечных акций разведслужбы РФ могут быть везде, где есть интересы России

Трения между Великобританией и Россией вокруг дела об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" продолжают нарастать. Вчера министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что ответственность за отравление Скрипалей несет лично президент России Владимир Путин. В свою очередь официальная Москва по традиции все обвинения отвергает.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй выражала намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей, но при этом глава британского правительства напрямую называла Путина организатором расправы над экс-полковником ГРУ и его дочерью.

Пока чиновники двух стран продолжают обмениваться политическими и дипломатическими выпадами в адрес друг друга, проблема использования Кремлем своих спецслужб для операций за рубежом никуда не девается. Более того, она сохраняется актуальной, не только для стран Запада и Украины. Сайт "Сегодня" выяснял, какие угрозы исходят от ГРУ, где их следует ожидать и как им можно противостоять.

"ГРУ находится в составе Минобороны РФ, и последние 10-12 лет президентом Путиным было принято решение использовать эту спецслужбу как передовую группу для вторжения или подготовку актов дестабилизации в других странах. – рассказал в комментарии "Сегодня" экс-глава СБУ (2006-2010 гг.) Валентин Наливайченко. – ГРУ в своей работе последние 10 лет использует не только штатных сотрудников, но и так называемых контрактников. Они, имея контракты непосредственно с ГРУ, могут прятать под видом разных контор, всевозможных конструкторов Второй мировой войны, байкеров, любых подобных группировок для захода на территории других стран, включительно со Словакией, под одним видом, но занимаясь не чем иным, как подготовкой складов с оружием, подготовкой для захода диверсионных групп и т.д. От чего, собственно, Украина начала страдать сразу после Революции Достоинства".

По его словам, опасность ГРУ не только для Украины, а и других стран заключается в том, что эта структура "имеет доступ к огромных денежным средствам, самому современному вооружению, взрывчатке, ядовитым веществам и криминалитету, которого подкупают на территории других стран".

"Это представляет большую опасность для любой соседствующей с РФ страной, а тем более – для Украины. Ничем не ограничено использование РФ против мирных граждан Украины диверсионных групп, контрактников и так далее", – подчеркнул он.

Наливайченко добавил, что Британия сейчас должна активно добиваться наказания тех, кто дал приказ на отравление Скрипалей.

"А для Украины сегодня является важным наказать тех, кто отдавал приказ на совершение теракта против пассажирского "Боинга" рейса МН17 в июле 2014 г. в украинском небе на Донбассе", – отметил он, подчеркивая, что в СБУ были необходимые доказательства причастности в том числе и ГРУ к сбитию самолета.

Экс-глава СБУ советует украинской власти проявить политическую волю и совместными усилиями с Британией, а также всем мировым сообществом на уровне ООН добиваться привлечения к ответственности виновных как в теракте против "Боинга", так и отравлении Скрипалей.

"Кроме того, Украине следует учесть британский опыт по расследованию дела Скрипалей. Первые успехи в поисках преступников были достигнуты только потому, что и премьер-министр, и вся власть, и правоохранители Британии объединились, чтобы оперативно расследовать и найти доказательства. Как видим, это дало результат. По аналогии с убийством журналиста Павла Шеремета в июле 2016 г. в центре Киева нашему президенту, правительству и силовикам тоже надо объединиться для расследования этого теракта", – резюмировал экс-глава СБУ.

В свою очередь директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский подтверждает, что опасность от ГРУ сегодня исходит именно там, где есть интересы России. Но противостоять активности ГРУ мешает то, что эта спецслужба "не просто закрытая, а суперзакрытая организация".

"И о некоторых ее операциях становится известно лишь после их завершения. ГРУ РФ играет очень важную роль в проведении спецопераций за границей, иначе она бы не создавалась. Это – инструмент и как разведки, и как продвижения внутриполитических и внешнеполитических целей. Но это не единственный центр (орган) и рычаг, через который такая политика проводится", – пояснил он.

Эксперт также добавил, что ГРУ за рубежом может не только заниматься точечными силовыми акциями, но и активно "вести в разных странах через свои агентурные сети вербовку агентов, оказание влияния через какие-то внутренние силы и т.д."

"То есть это не обязательно – какое-то силовое воздействие. Инструментов в ее деятельности существует очень много", – признал Сунгуровский, добавив, что рядовые граждане никаких средств противостояния этой спецслужбе не имеют кроме бдительности и информированности.

Политолог Владимир Фесенко, комментируя сайту "Сегодня" действия ГРУ за пределами РФ, отметил, что, "по данным разных источников, эта спецслужба продолжает сегодня участвовать в операциях на Донбассе, и если в целом говорить о спецоперациях за рубежом, то ими конкретно занимается ГРУ".

"Но, если говорить о деле Скрипалей, у меня есть сомнения, что именно Путин руководил этой спецоперацией. Ну, не занимается непосредственно первый человек страны такими вещами. Ему докладывают, иногда дело – на его контроле. Думаю, что ситуация обстояла иначе: когда Путин стал президентом, он же сам говорил, что надо предателей "мочить в сортирах". То есть установка наверняка исходила от него, а исполнители не до конца разобрались, кого "убирать" из предателей, как это делать. Этим занималась ГРУ. Не думаю, что Путин контролирует конкретные дела и определял, кого и как "убирать", – отметил он.

По мнению Фесенко, Украина продолжает оставаться в списке стран с повышенным риском, где ГРУшники могут выполнять свои задания.

"Думаю, что из некоторых резонансных дел, которые происходили в Украине, стояла ГРУ. Но делалось это руками исполнителей, которые являются украинцами. Основная операция организовывается Главным разведуправлением", – сказал он.

Тем не менее, политолог Тарас Березовец уверен, что именно Путин санкционировал расправу над Скрипалями, "поскольку сегодня в системе российской власти, которую он выстроил без личного решения российского президента никто не смог бы отдать приказа о ликвидации бывшего офицера ГРУ".

"Путин в свое время очень сильно мечтал попасть во внешнюю разведку, но он оказался неквалифицированным, неподготовленным, поэтому его не взяли в ГРУ. У него – нереализованный комплекс, и сейчас он хочет поиграться в разведчика, так как работали советские спецслужбы, в том числе, ликвидируя преступников за рубежом. Руководствуясь своими комплексами, он и отдал приказ на ликвидацию Скрипалей, но британцы все это просчитали", – пояснил сайту "Сегодня" эксперт, спрогнозировав, что подобные расправы продолжатся, несмотря на санкции.

По мнению Березовца, Путин уже не может остановиться.

Экс-руководитель внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж напомнил в свою очередь, что разведуправление РФ имеет разветвленную структуру за рубежом еще с советского времени.

"Военная разведка России имеет подразделения практически во всех странах Европы, Северной Америки, Ближнем Востоке, практически по всему миру, потому что это – модель России по глобальному контролю ситуацией и влияния. Поэтому в разных регионах мира могут существовать угрозы и экономические, и информационные (например, кибератаки), и в сфере безопасности. ГРУ имеет развернутую структуру в активной фазе", – рассказал он в комментарии сайту "Сегодня".

По словам Маломужа, сотрудники ГРУ также могут выполнять задания по внедрению в структуры органов власти, и это в первую очередь касается стран СНГ и Украины.

"Здесь военная разведка РФ занимается проникновением в органы власти, управления, занимается вопросом контроля политиков, а также проведением специальных операций от перевербовки людей до акций радикального характера. Против Украины они работают с учетом новых заданий относительно нашего государства, чтобы жестко контролировать его руководство, пророссийские силы, проникать в органы безопасности и Минобороны, влияя на ослабление нашей обороны", – сказал экс-глава внешней разведки Украины.

Как сообщалось, британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

Напомним, ранее прокуратура Британии назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей. Британские правоохранители заявили, что Боширову и Петрову сообщено о подозрении в покушении на экс-агента российских спецслужб и его дочь.

Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Однако уже в мае Скрипаля выписали из больницы. 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

В начале августа Госдеп США ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей, которые вступили в силу с 22 числа.