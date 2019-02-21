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Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

Сегодня, 22:50

Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры

Фото: AFP
Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg Евросоюз Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры

Великобритания не успеет до 29 марта, когда истекают сроки по Brexit, заключить новые соглашения об условиях сотрудничества с целым рядом стран вне ЕС, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что ранее взаимодействие Лондона с этими странами выстраивалось через соглашения данных стран с ЕС.

По данным агентства, в 2017 году глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявлял, что Великобритания к моменту реализации Brexit сможет заключить торговые соглашения с 70 странами, не входящими в ЕС. Однако по состоянию на 20 февраля лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Крупные торговые партнеры, такие, как Япония и Турция, до сих пор не имеют договоренностей о взаимоотношениях с Великобританией после ее выхода из состава ЕС, уточняет агентство.

"Для нас приоритетным является вопрос о заключении соглашений по торговым взаимоотношениям до 29 марта или в кратчайшие сроки после реализации Brexit", – говорится в заявлении министерства внешней торговли Великобритании, опубликованном в четверг.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Проект соглашения, предложенный правительством премьер-министра Терезы Мэй, провалился при голосовании в парламенте, однако премьер рассчитывает доработать это соглашение и получить поддержку парламентариев, чтобы уложиться в установленные сроки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что без особого оптимизма смотрит на ход переговоров с Лондоном, призванных избежать варианта "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

Ранее о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

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Тег Лондон, ЕС, Brexit

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Источник:

Интерфакс

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