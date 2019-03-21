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Лондон задействовал ядерный бункер в операции по подготовке к Brexit без сделки

Сегодня, 21:14

Военный объект под названием Pindar находится глубоко под землей на улице Уайхолл

Фото: Getty Images
Лондон задействовал ядерный бункер в операции по подготовке к Brexit без сделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg Евросоюз Военный объект под названием Pindar находится глубоко под землей на улице Уайхолл

Британские вооруженные силы направили группу специалистов в ядерный бункер под зданием Министерства обороны Великобритании в Лондоне в рамках операции по подготовке к выходу из Евросоюза без сделки. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс".

Военный объект под названием Pindar находится глубоко под землей на улице Уайхолл, где расположены британские правительственные учреждения. Данный бункер предназначен для использования вооруженными силами во время военного положения и чрезвычайных ситуаций национального масштаба.

По данным телеканала, операция под названием Redfold ("Редфолд"), целью которой является подготовка к Brexit без сделки, началась 18 марта. Она продолжится до следующей пятницы, когда Соединенное Королевство должно будет покинуть ЕС, если британский парламент не примет соглашение об условиях Brexit. План предусматривает вовлечение 3,5 тыс. военнослужащих для поддержки государственных институтов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Британские вооруженные силы также могут быть привлечены для транспортировки продовольствия, топлива и других товаров, а группа из 200 военнослужащих будет в случае необходимости готова пригнать автоцистерны с топливом на заправочные станции.

Газета "Санди таймс" ранее в январе информировала, что правительство Великобритании рассматривает возможность введения военного положения при жестком варианте Brexit. Некоторые из вариантов предполагают введение чрезвычайного или даже военного положения в соответствии с принятым в 2004 году законом о чрезвычайных ситуациях. Он дает властям возможность объявлять комендантский час, проводить конфискацию имущества, вводить запреты на передвижение, а также применять войска при наличии угрозы жизни, здоровью и безопасности населения, а также для обеспечения бесперебойных поставок воды, продовольствия, энергии и горючего.

Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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Тег Лондон, бункер , Мэй, Brexit, Тереза Мэй

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Источник:

ТАСС

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