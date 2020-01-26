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Лошади на подиуме: в Париже прошел необычный показ мод (видео)

26 января, 06:33

Именитый дизайнер Франк Сорбье в очередной раз покорил посетителей недели моды в Париже

Во время недели моды в Париже на подиум вышли лошади. Место для шоу французского дизайнера Франка Сорбье задекорировали под конюшню. А модели появлялись на публике верхом. Причем дизайнер роскошно нарядил всех – и манекенщиц, и лошадей. Копытным достались пестрые попоны и красная сбруя, расшитая золотом. Модельер известен своими костюмами для кино и театра.

А в Украине кони хоть и не ходят по подиуму, но все равно не остаются без дела. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области спасенный конь будет лечить души. Семья выкупила животное, чтобы его не сдали на мясо.

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А еще раньше сообщалось о том, что под Львовом ветеранов АТО будут спасать "лошадиной терапией". Это поможет бойцам адаптироваться в мирной жизни и преодолевать "посттравматическое стрессовое расстройство".

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Землетрясение в Турции. Фото: REUTERS/MS

Кроме этого, мы сообщали, что лошади распознают эмоции и человеческие лица, используя информацию для оценки того, является ли человек угрозой или нет. К такому выводу пришли исследователи из университетов Сассекса и Портсмута.

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Париж лошади подиум модельер Неделя моды в Париже

Источник: Сегодня

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