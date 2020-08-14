Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Лукашенко – нелегитимный: жесткое заявление президента Литвы

14 августа, 13:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прошедшие в Беларуси выборы были несвободными и недемократическими, утверждает Гитанас Науседа

Президентские выборы в Беларуси не были свободными и демократическими, в связи с чем победивший на них (во всяком случае, так утверждает местный ЦИК) Александр Лукашенко не является легитимным президентом.

Реклама

Об этом в интервью Sky News заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов", – сказал он

Науседа назвал свободные выборы и "логический результат этих выборов" залогом нормальных отношений его страны с Беларусью.

"Прежде всего белорусским властям следует понимать, что других вариантов, кроме как нормализовать ситуацию, нет", — отметил литовский лидер.

Реклама

Читайте также: Литва предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

В тренде
Кибершпионаж России: ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб"

Он призвал международное сообщество стать активным участником урегулированию в Беларуси, а не "стоять и пассивно смотреть", иначе в противном случае эта страна рискует стать государством-сателитом России.

Науседа также отметил, что Лукашенко еще не ответил на предложение Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые накануне призвали начать мирные переговоров с общественностью и прекратить насилие над мирными демонстрантами. В противном случае Беларуси грозит изоляция.

"Я не знаю, сколько времени есть у Лукашенко на то, чтобы установить контакт, но думаю, что время является очень критичным фактором в этой ситуации", — добавил литовский президент.

Напомним, что именно в Литве находится сбежавшая из Беларуси главная соперница Лукашенко на прошедший выборах Светлана Тихановская. 10 августа государственные СМИ Беларуси распространили видео, на котором она читает с листка заявление о признании Лукашенко победителем выборов, но сегодня она впервые официально обратилась к соотечественникам и опровергла это заявление.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Литва Беларусь нелегитимность Гитанас Науседа Александр Лукашев Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь
Сенаторы США грозятся финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2"Экономика
Жара взвинтила европейские цены на газ
Жара взвинтила европейские цены на газЭкономика
Хорошо там, где недорого: сравниваем цены и доходы в Украине и Европе
Хорошо там, где недорого: сравниваем цены и доходы в Украине и ЕвропеЭкономика
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроля
Помпео летит в Европу, чтобы лишить Россию инструмента энергетического контроляСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять