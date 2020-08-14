Лукашенко – нелегитимный: жесткое заявление президента Литвы

Прошедшие в Беларуси выборы были несвободными и недемократическими, утверждает Гитанас Науседа

Президентские выборы в Беларуси не были свободными и демократическими, в связи с чем победивший на них (во всяком случае, так утверждает местный ЦИК) Александр Лукашенко не является легитимным президентом.

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Об этом в интервью Sky News заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов", – сказал он

Науседа назвал свободные выборы и "логический результат этих выборов" залогом нормальных отношений его страны с Беларусью.

"Прежде всего белорусским властям следует понимать, что других вариантов, кроме как нормализовать ситуацию, нет", — отметил литовский лидер.

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Он призвал международное сообщество стать активным участником урегулированию в Беларуси, а не "стоять и пассивно смотреть", иначе в противном случае эта страна рискует стать государством-сателитом России.

Науседа также отметил, что Лукашенко еще не ответил на предложение Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые накануне призвали начать мирные переговоров с общественностью и прекратить насилие над мирными демонстрантами. В противном случае Беларуси грозит изоляция.

"Я не знаю, сколько времени есть у Лукашенко на то, чтобы установить контакт, но думаю, что время является очень критичным фактором в этой ситуации", — добавил литовский президент.

Напомним, что именно в Литве находится сбежавшая из Беларуси главная соперница Лукашенко на прошедший выборах Светлана Тихановская. 10 августа государственные СМИ Беларуси распространили видео, на котором она читает с листка заявление о признании Лукашенко победителем выборов, но сегодня она впервые официально обратилась к соотечественникам и опровергла это заявление.

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